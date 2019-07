Proposen eliminar la jornada intensiva als instituts i menys temps per dinar a l'escola

La Fundació Jaume Bofill i la Federació de moviments de Renovació Pedagògica (FMRP) proposen eliminar la jornada intensiva als instituts de secundària per garantir que els adolescents dinin a una hora saludable i, alhora, escurçar les sis hores de classe seguides que fan cada matí.

Aquesta és una de les seves propostes d'«horaris escolars per a una educació equitativa i integral», recollides en un document que van presentar ahir i volen que el Departament d'Educació implanti com un pla pilot. L'informe també proposa reduir el temps del migdia a primària perquè les activitats extraescolars comencin abans, i aposten per la flexibilitat horària d'acord amb les necessitats de cada edat, de les famílies i les característiques de cada territori.

En l'informe «L'educació a l'hora», que vol tornar a posar l'horari escolar a l'eix del debat, la Fundació Bofill i l'FMRP critiquen que la majoria d'instituts no obrin a la tarda i asseguren que «els horaris actuals no s'ajusten a les característiques pròpies de cada edat, no asseguren la realització de les activitats en un horari saludable ni inclouen un ritme que vetlli pel benestar dels alumnes i dels docents».

En relació amb secundària, els autors de l'informe consideren que està demostrat que els adolescents no estan més concentrats a primera hora del matí, i per això aposten per retardar l'entrada als centres de les 8 d'ara fins a les 9. També defensen incorporar el temps de descans en l'horari lectiu i evitar sobrecarregar els joves amb l'horari compactat que es fa al gruix de centres públics.

Per la coordinadora de l'informe i cap de projectes de la Fundació Bofill, Elena Sintes, l'horari actual de secundària és «inaudit» en entorns europeus perquè retarda l'hora de dinar dels adolescents sovint fins a les tres de la tarda. A la vegada, els autors alerten que no totes les famílies dels adolescents amb la tarda lliure poden assumir el cost d'extraescolars. Per això, a banda de canviar aquest horari, l'informe també proposa oferir reforç i acompanyament al centre entre les quatre i les sis de la tarda, accessible per a tot l'alumnat i elaborat amb entitats de l'entorn. També aposten per aprofitar els recursos educatius d'equipaments públics i treballar d'acord amb els ajuntaments.

Així, Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, va reconèixer que els instituts haurien de reobrir els menjadors o les cantines i fer una bona política de beques.

El denominador comú de la proposta de canvis d'horaris a secundària i primària és la flexibilitat. Els seus promotors aposten perquè els centres estiguin oberts entre les vuit del matí i les sis de la tarda, però que els alumnes hi estiguin, per norma, un màxim de vuit hores.

La Fundació Bofill i la FMRP volen exposar la seva proposta al Departament d'Educació.