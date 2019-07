La segona onada de calor arriba acompanyada de vent, que eleva el risc d'incendi

Aquest cap de setmana està previst que la província de Girona visqui una situació meteorològica complicada per la nova onada de calor i això, en conseqüència, provocarà un alt risc d'incendi al territori. El nou cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, destaca que la calorada que s'iniciarà a finals de setmana, anirà acompanyada de vent de ponent i això, sumat a la sequera, pot complicar les tasques dels Bombers.

La situació meteorològica és complicada i Jordi Martín, fent balanç dels últims mesos, destaca que a «l'octubre de 2018 vam tenir tanta pluja com en un any però ha deixat de ploure, hem tingut un hivern molt sec. Després una primavera normal i després estem en situació crítica per la sequera perquè a l'hivern no ha plogut el que havia de ploure». A aquesta situació crítica del territori cal sumar-hi que la primera onada de calor, que els Bombers anomenen com a «entrada de sud» ha «deixat les comarques gironines amb una situació extrema». Les grans temperatures han ressecat tot el terreny i, ara, per a aquest cap de setmana, amb la segona onada de calor «que ve acompanyada de vent de ponent, la campanya forestal a Girona començarà forta».

Els Bombers temen que el vent a Girona sigui un problema i el cap de la Regió d'Emergències recorda que «la primera onada de calor quan va marxar no va venir acompanyada de vent i ara vindrà vent de ponent i la previsió és de la massa d'aire calenta i quan marxi vingui vent de ponent». Aquest tipus de vent és el que al seu dia va comportar molts problemes per apagar els grans incendis de la comarca de la Selva dels anys 90. Davant d'aquesta situació, el cap dels Bombers a Girona reclama que la gent «acompanyi» els efectius, és a dir, que prengui consciència que pot desencadenar un incendi forestal. Per això, reclama que la gent no faci imprudències. I entre les possibles accions que s'han d'evitar hi ha que «no es llencin burilles, no es facin imprudències en els treballs forestals, a la collita cereals o en treballs industrials, que es tingui el màxim de cura», sentencia.



Els agricultors, «desprotegits»

L'organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va fer ahir un comunicat en què demanava suport als viticultors de Terra Alta, Montsant i el Priorat que segons apunten han perdut «fins al 50% de la collita» per culpa de l'onada de calor. L'entitat demanrà al Ministeri d'Agricultura que l'estipulació dels danys es faci per parcel·la i no per explotació, ja que «deixa els agricultors totalment desprotegits davant fenòmens meteorològics que són cada cop més habituals». D'altra banda, JARC també reclamarà al Ministeri d'Hisenda una reducció dels mòduls de l'IRPF pels afectats pel cop de calor per la reducció del rendiment dels cultius que està patint la vinya fruit dels cops de calor.



Un 3% més de serveis a urgències

El Servei Català de la Salut va atendre del 27 al 30 de juny -els dies que va durar l'onada de calor-un 3,29% més de visites als serveis d'urgències hospitalàries, respecte als mateixos dies de la setmana anterior. Les visites a urgències van augmentar sobretot el diumenge, 30 de juny, quan es va registrar un augment del 9,56% respecte al diumenge de la setmana anterior.

Pel que fa als CUAPs, l'activitat va augmentar un 4,26% de mitjana, en comparació amb la setmana anterior, encara que tant en hospitals com en els CUAPs, el passat divendres va disminuir l'activitat respecte a la setmana anterior.

Des del 25 de juny a l'1 de juliol, el 061 CatSalut Respon va atendre 544 trucades relacionades amb aquest episodi, i en un 70% es va requerir la mobilització d'un recurs sanitari, ja fos un metge a domicili o una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques.

La Conselleria de Salut impulsa la campanya «Un estiu sense UFFF», que estarà activa tot l'estiu i inclou recomanacions a tenir en compte, davant les altes temperatures.