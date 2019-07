Sète i Agde estaran unides diàriament amb Girona a partir d'aquest desembre amb l'alta velocitat

La vila de pescadors de Sète i la ciutat veïna d'Agde, ambdues a França, estaran a finals d'any més connectades amb les comarques gironines que mai a través dels trens d'alta velocitat (TAV) que aporta la col·laboració Renfe-SNCF en Cooperació. Fa uns cinc anys i mig que existeix aquesta col·laboració entre França i Espanya a través de trens d'alta velocitat. En aquest sentit, el TAV que va fins a París fa parades a Sète i Agde només a l'estiu però en uns mesos s'ampliaran les freqüències per tal de donar a conèixer les dues ciutats franceses i, de retruc, les parades catalanes.

Concretament aquest dimarts el president de Sète Agglopole Mediterrané i alcalde de Sète, François Commeinhes, i el director general d'Elipsos Internacional - (Renfe-SNCF en Cooperació), Yann Monod, van presentar a bord d'un antic vaixell de pesca ancorat al port de Sète la quarta freqüència que s'obre a l'estiu del TAV que va fins a París i que implica fer més parades, com ara a Sète i Agde. A més, Monod va informar que, com a novetat, a partir del 15 de desembre d'enguany s'habilitarà una freqüència diària fins a les dues ciutats franceses durant tot l'any, del 29 d'abril al 30 d'agost hi haurà dues freqüències diàries i del 26 de juny al 31 d'agost hi haurà tres freqüències al dia, triplicant així l'oferta de trajectes que Renfe-SNCF posa a disposició durant els mesos d'estiu.

L'alcalde de Sète va apuntar en el marc de la roda de premsa que la voluntat de l'acte era «presentar les ambicions entre Catalunya i Occitània, i de Sète en particular». El mateix va anotar que el més destacat de Sète, coneguda popularment com la «Venècia del Llenguadoc», és la seva cultura, caracteritzada per una àmplia diversitat de disciplines artístiques, i una gastronomia d'influència italiana que combina amb una potent base de peix i marisc propi de la zona, sobretot d'ostres, musclos i pop. Per altra banda, Yann Monod va subratllar que un dels objectius és «augmentar el nombre de freqüències entre Sète i Catalunya perquè creiem que aquesta ciutat francesa té molt de potencial», seguint l'estratègia d'enfortir els vincles i apostar per indrets de França propers a Catalunya més enllà de les grans ciutats.



Estudi sobre els passatgers

Yann Monod va aprofitar per destacar algunes de les conclusions obtingudes en un estudi sobre el perfil del viatger de Renfe-SNCF, realitzat el primer semestre de 2019. Una d'elles és que els viatgers principalment són francesos (30%), seguits d'espanyols (26%) i dels Estats Units (12%). L'oci és el motiu més destacat per viatjar en un 55%, seguit dels viatges personals (30%) i els professionals (10%). Monod també va ressaltar que «l'oferta de Renfe-SNCF compta amb 21 ciutats de destí entre Espanya i França i, en particular, Sète connecta amb Girona, la primera parada de la qual és Figueres-Vilafant, amb dues hores».