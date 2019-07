La Unitat d'Esclerosi Múltiple ha diagnosticat 105 nous pacients en tres anys

La Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple Territorial de Girona ha diagnosticat més d'un centenar de pacients des del seu trasllat a Salt, ara fa tres anys. La unitat, que es va instal·lar al parc hospitalari Martí i Julià el juliol del 2016, ha detectat la malaltia a 105 pacients nous des de llavors i, actualment, s'està fent un seguiment a unes 900 persones afectades d'aquesta malaltia del sistema nerviós central que afecta el cervell, la medul·la espinal i els nervis òptics. D'aquests pacients, 190 han participat en algun estudi clínic tant per a formes en brots com per a formes progressives de la malaltia. Actualment, hi ha setanta pacients implicats en els 31 estudis clínics en què participa la unitat.

Des que la Unitat d'Esclerosi Múltiple va iniciar la seva activitat a Salt s'han realitzat 14.869 visites i 3.511 actuacions a la sala de tractaments i extraccions. Des del centre assenyalen que l'any passat va augmentar considerablement la prescripció i l'ús de tractaments endovenosos per formes en brot i progressives de la malaltia que abans no existien, fet que va comportar que es doblés el volum d'activitat de la sala. En aquests tres anys, s'han realitzat 261 puncions lumbars per a l'estudi de les persones amb sospita d'esclerosi múltiple o d'altres malalties similars. Avui en dia hi ha 419 pacients que estan rebent algun tipus de tractament amb medicació ambulatòria de dispensació hospitalària.

La Unitat està integrada per un equip interdisciplinari expert format per professionals de neurologia, infermeria, neuropsicologia, psicologia, d'investigació bàsica i personal de suport, que ofereixen un tractament integral de les persones afectades i les seves famílies, juntament amb l'equip rehabilitador de l'Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives i Dany Cerebral Adquirit de l'hospital de Santa Caterina i la Fundació Esclerosi Múltiple, ubicades en el mateix edifici i que treballen en estreta relació amb la Unitat.

A Salt s'atén de manera integral el pacient des del moment del diagnòstic, incloent l'acompanyament en aquest moment inicial de la malaltia; el seguiment, el tractament farmacològic i el no farmacològic. També es vetlla per garantir els coneixements dels pacients envers la seva malaltia i és per això que es realitzen sessions formatives i informatives periòdiques tant a pacients com familiars.

Coincidint amb aquest tercer aniversari, dimecres es va celebrar una jornada a la sala d'actes de l'Hospital de Santa Caterina de Salt en què es va parlar de l'esclerosi múltiple en els menors d'edat, de com afecta aquesta malaltia a les persones grans, i de com els pacients poden portar una vida saludable. També es va comptar amb la participació de l'associació de familiars i pacients Fundació Esclerosi Múltiple.

A part del vessant assistencial, des de la Unitat també s'imparteix docència a diferents perfils de professionals sanitaris i es realitza recerca, tant clínica com bàsica. En aquest sentit, es participa en assajos clínics en fase II, III, IV relacionats amb els diferents fàrmacs per a l'esclerosi múltiple i es lideren projectes de recerca amb finançament públic i privat. També es col·labora amb grups de recerca, tant nacionals com internacionals, en grups d'investigadors de l'Idibgi i de la UdG.

Les principals línies de recerca se centren en la descoberta de nous biomarcadors moleculars i d'imatge de diagnòstic, pronòstic i resposta als tractaments; en el deteriorament cognitiu i la rehabilitació cognitiva; en l'apoderament dels familiars i les persones afectades de la malaltia, i en l'ús de les noves tecnologies en la malaltia, tant per a la recollida d'informació directament d'aquestes persones com per compartir la informació entre diferents agents de la salut i utilitzar-la per a l'anàlisi de dades massives (Big Data).



Un miler d'afectats a Girona

Aquesta malaltia afecta tant la mielina -que envolta les neurones i que facilita la conducció dels impulsos nerviosos- com les neurones mateixes, el que fa que la informació que es genera al cervell i que va cap als nervis s'interrompi, produint l'aparició dels símptomes de la malaltia. És una malaltia neurodegenerativa de mecanisme autoimmunitari i causa desconeguda, en la qual tant els factors ambientals com els genètics, no ben coneguts encara avui dia, hi tenen el seu paper.

L'esclerosi múltiple és actualment la causa més freqüent de discapacitat neurològica en adults joves i afecta tres vegades més dones que homes. Es diagnostica entre els 20 i 40 anys, quan les persones comencen el seu projecte vital tant des del punt de vista personal, laboral i familiar, com des del social.

La prevalença de la malaltia en el nostre entorn és alta i s'està detectant un augment dels casos en els darrers estudis realitzats. Es calcula que hi ha 2,5 milions de pacients arreu del món, 47.000 persones afectades a l'Estat espanyol i 7.000 a Catalunya. Es calcula que un 10% dels casos d'esclerosi múltiple es diagnostiquen en menors d'edat.

A la demarcació de Girona, hi ha poc més d'un miler de persones afectades, el 85% de les quals reben tractament i seguiment a la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple Territorial de Girona, la de referència a la regió sanitària.