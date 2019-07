Alerten del risc de tsunami a la Costa Brava

L'expert en riscos naturals i investigador de l'Institut d'Hidràulica Ambiental de Cantàbria, Ignacio Aguirre, ha afirmat que «hi ha una gran amenaça de tsunami» a la costa mediterrània i ha alertat a les autoritats de la importància d'instruir a la població per saber com actuar davant un fenomen d'aquestes dimensions.

Assegura que zones com la Costa Brava, la resta de la costa mediterrània i el sud d'Espanya compten amb una sismicitat activa que les fan molt proclius a patir tsunamis. De fet, l'expert afirma que la Península Ibèrica corre el risc de patir aquest tipus de fenòmens naturals, com ja ha succeït en diferents ocasions, la més greu en 1755 i les últimes en 1969 i 2003, aquesta esdevinguda a Balears tot i que no es van lamentar víctimes.

Amb el títol de 'Tsunamis', Aguirre va oferir dimecres una xerrada dins el cicle 'Ciència i vivència, Riscos geològics i societat' que es desenvolupa fins al proper 10 de juliol a la seu de Santa Cruz de Bezana dels Cursos d'Estiu de la Universitat de Cantàbria.

Aguirre sosté que, davant la «capacitat devastadora brutal» dels tsunamis, s'han de tenir estratègies de preparació abans que passin, «una preparació clau», amb la qual cosa «cal tenir un coneixement del risc real que existeix, analitzar els riscos per veure quines zones es poden veure afectades i a partir d'aquí cal començar a instruir els gestors polítics, a la societat en general perquè tinguin el coneixement del risc de tsunamis i es puguin salvar vides».

«El coneixement és molt important i hi ha dues estratègies fonamentals en el cas dels tsunamis: el planejament de l'evacuació previ a què passi, amb la qual cosa cal aquesta anàlisi i cartografia del risc, i els sistemes d'alerta primerenca, amb protocols per que la informació d'aquestes alertes arribi a la població», assenyala l'expert.

En el cas d'Espanya, hi ha un centre d'alerta de tsunami, l'Institut Geogràfic Nacional, que emeten alertes a la Direcció General de Protecció Civil i Emergències però a partir d'aquí no hi ha un protocol per a la població.

Si bé en el cas de la península Ibèrica el terratrèmol de Lisboa ha estat la catàstrofe més gran associada a un procés natural a Europa, va ser el sisme submarí d'Indonèsia el que ha marcat un abans i un després per a la població i fins i tot per a la comunitat científica .

«A partir del tsunami del 2004 es van establir grups de treball, es va crear el sistema d'alertes primerenca de l'oceà Índic, el del Carib i el del nord-oest Atlàntic i Mediterrani que és en el qual està enquadrat Espanya. Per sort, els tsunamis tenen una probabilitat d'ocurrència molt baixa però, per desgràcia, no posem l'atenció necessària en les zones que estan amenaçades».