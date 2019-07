Banyoles s'organitza en cinc grans àrees i recupera el batlle d'aigües

El govern municipal de Banyoles s'organitzarà aquest mandat al voltant de cinc grans àrees al capdavant de les quals hi ha els cinc tinents d'alcalde del consistori.

El primer tinent d'alcalde serà Jordi Congost, que encapçalarà l'àrea de Serveis Territorials. Dins d'ella, Albert Tubert repetirà com a regidor d'Urbanisme i Activitat i assumirà, a més, Medi Ambient i serà el batlle d'aigües; mentre que Lluís Costabella repetirà com a regidor de Via Pública i Jordi Congost, a Habitatge i programes de barris.

La segona gran àrea serà la de Serveis Generals, que encapçalarà Ester Busquets com a segona tinent d'alcalde. Dins d'ella, Jordi Congost serà el regidor de Recursos Humans i Clàudia Massó, d'Administració, Comunicació i Participació, Noves Tecnologies i Oficina d'Atenció Ciutadana.

Miquel Cuenca serà el tercer tinent d'alcalde i dirigirà l'Àrea de Serveis a les persones, dins la qual ell mateix serà el regidor de Cultura i patrimoni cultural i de festes. Congost repetirà com a regidor d'Esports i Busquets com a regidora d'Educació i Benestar Social. Gemma Feixas assumeix la regidoria de Joventut i Anna Tarafa, la de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció Econòmica.

Lluís Costabella, com a quart tinent d'alcalde, encapçalarà l'Àrea de Seguretat Pública, on ell mateix assumirà les regidories de Policia i Sancions. Per últim, Anna Tarafa, com a cinquena tinent d'slcalde, dirigirà l'Àrea de Serveis Econòmics on Gemma Feixas serà la regidora d'Hisenda i Serveis Econòmics.