Condemnat un xofer d'un grup criminal

L'Audiència de Girona ha condemnat a 1 any, 9 mesos i 16 dies de presó un dels xofers del grup criminal que va perpetrar fins a 25 robatoris silenciosos a les comarques gironines entre el juny del 2012 i el mateix any del 2013. La mateixa Audiència ja va jutjar i condemnar fa tres anys sis integrants de la banda, però no van poder jutjar l'acusat perquè l'havien expulsat del país. El tribunal el condemna com a autor d'un delicte continuat de furt en concurs medial amb violació de domicili i pertinença a grup criminal.