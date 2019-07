Demanen tancar comissaries i suspendre judicis per les altes temperatures als edificis

Comissaries dels mossos, jutjats i residències per a gent gran són alguns dels centres de treball de la Generalitat on la tempertura s'ha disparat i els treballadors s'han queixat, demanant el tancament i mesures correctores.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha criticat que als Jutjats de Girona hi hagi llocs on se superin els 29 graus i preveu suspendre judicis si la situació no s'arregla. Allà on fa més calor és al Registre Civil, que ha reduït l'horari d'atenció al públic fins a les 12. Però també hi ha oficines judicials i sales de vistes on, a les 9 del matí, ja se superen els 27 graus. El president del TSJC, Jesús María Barrientos, ha reclamat a la Generalitat que prengui «mesures» per acabar amb les deficiències de climatització; i que un tècnic de prevenció de riscos del Consell General del Poder Judicial faci una inspecció «urgent» a l'edifici i que, a partir d'aquí, el deganat suspengui vistes o judicis orals a sales amb calor excessiva.

Pel que fa a les comissaries dels Mossos d'Esquadra, SAP-Fepol ha demanat a la Inspecció de Treball que ordeni el tancament immediat d'aquelles on s'incompleix la normativa sobre temperatures i s'excedeix el màxim de 27 graus. El sindicat va denunciar aquesta situació a Girona, Banyoles, l'Escala i Olot, entre altres llocs de Catalunya. SAP-Fepol també va demanar sancionar la Conselleria d'Interior per infraccions molt greus o greus a causa de la seva «inacció manifesta» a l'hora de resoldre aquesta situació.

Per la seva banda, UGT va denunciar «la calor exagerada» a les residències per a gent gran de Puig d'en Roca i Palau, de Girona, tal com va detallar Maria José Estruch. Pel sindicat és «inacceptable» que treballadors i usuaris suportin temperatures que en alguns punts arriben als 40 graus. Estruch va explicar que el 2017 ho van denunciar a la Inspecció, que va comprovar el mal condicionament i va fer recomanacions «que no s'han complert del tot»; com roba adequada que no ha arribat. Estruch va dir que han fet requeriments constants al Departament de Treball i als centres. «Estem donant menjar a 29 graus», va exemplificar per remarcar «el nivell d'estrés i de cansament».

Des de la Conselleria van informar que els consta una sola incidència comunicada per la UGT a principis de setmana al centre de Creu de Palau per registrar de 30 a 33 graus i van requerir una solució a l'empresa instal·ladora de la climatització.