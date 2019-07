Una jornada de gala i molt marcada pel protocol

Jornada de gala a la Diputació de Girona, que ahir va rebre la flor i nata de la política gironina -i part de la catalana- per a la reelecció de Miquel Noguer com a president. Entre els convidats que van tenir lloc al saló de plens -la resta van haver de seguir l'acte a través de pantalles en diferents espais habilitats per a l'ocasió- hi havia la consellera de Presidència, Meritxell Budó, la presidenta de la recentment constituïda Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó (també gràcies a un acord JxCat-ERC), el delegat del govern, Pere Vila, el subdelegat, Albert Bramon, els senadors Jami Matamala i Jordi Martí, diputats al Congrés com Jaume Alonso Cuevillas, Marc Lamuà i Laia Cañigueral. així com alguns diputats al Parlament, com Rafel Bruguera, Ferran Roquer i Lluís Guinó. També hi havia el president del PDeCAT, David Bonvehí, i van fer acte de presència alguns expresidents -Carles Pàramo, Joan Giraut, Josep Arnau i Frederic Suñer, el rector de la UdG, Quim Salvi, i representants del món empresarial, com Jaume Fàbrega, Ernest Plana i Antoni Escudero.

Una de les principals d'un acte marcat pel protocol va ser escoltar quines fórmules escollien els nous diputats i diputades -en aquesta ocasió hi ha onze dones, quan anteriorment només eren tres- per a fer el seu jurament o promesa. Els representants d'ERC van utilitzar la fórmula de l'AMI -mostrant el seu compromís «amb els valors de la República catalana» i comprometent-se a treballar per una «Catalunya políticament lliure i socialment justa», mentre que bona part dels de JxCat van optar per mostrar «plena fidelitat a la demarcació de Girona i al poble de Catalunya». Tot i això, alguns, com Maria Àngels Planas, sí que van mostrar la seva aposta per una «Catalunya lliure». Per la seva banda, el PSC va optar per la fórmula clàssica de jurar «lleialtat al cap d'Estat i guardar i fer guardar la Constitució», mentre que tant CUP com IdS també van fer referència al «compromís amb la República» o «el dret a la independència».

Amb Josep Sala (JxCat) i Pau Presas (ERC) a la mesa d'edat, i el cap de Protocol, Josep Maria Amargant, que a la pràctica va exercir com a mestre de cerimònies, el ple, que va durar al voltant d'una hora i mitja, es va desenvolupar amb la calma i la solemnitat habituals a la institució. A veure si aquesta dura de cara al ple del cartipàs, previst per als propers dies.