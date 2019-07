Noguer vol trobar «espais d'acord» a la Diputació

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer (JxCat), va ser reescollit ahir president de la Diputació de Girona per una àmplia majoria, ja que va rebre el suport dels onze diputats de JxCat, els nou d'ERC -amb qui han signat un pacte de govern- i de la diputada d'Independents de la Selva (IdS), Gisela Saladich. Així doncs, Noguer va obtenir el vot de 21 dels 26 diputats presents a la constitució de la corporació, ja que el representant de Tots per l'Empordà, Carles Motas, es va absentar per motius personals. Els quatre diputats del PSC van votar la seva candidata, Sílvia Paneque, i la representant de la CUP, Laia Pèlach, es va votar a ella mateixa. En el seu discurs, Noguer va defensar el pacte de govern amb els republicans, «que a més de natural suposa una majoria àmplia que legitimarà l'acció de govern». També va recordar que assumeix la nova responsabilitat «conscient que el conflicte entre Catalunya i Espanya està més viu que mai», i va demanar «diàleg i generositat» a l'Estat per tal de poder-lo resoldre. «La solució serà difícil, però no passa per la renúncia com a país que vol aconseguir unes altes quotes de llibertat; per això, treballarem per drets tant civils com polítics», va apuntar.

Noguer va avançar que a l' «Ajuntament d'ajuntaments», com li agrada anomenar la Diputació, té per davant quatre anys plens de reptes, entre els quals la transformació digital, la promoció econòmica, les infraestructures viàries, la salut, la cultura, el medi ambient i l'habitatge. També es va comprometre a «fer d'aquesta casa un espai obert i modern, adaptat als nous hàbits». Pel que fa a la resta de partits, va convidar-los a «generar, entre tots, grans espais d'acord», per tal de trobar «coincidències des de la discrepància».

Tant ERC com JxCat van defensar, un cop més, el seu acord de govern per la situació «excepcional» que viu el país, però també perquè aglutina «el gran gruix d'alcaldes, regidors i municipis» de les comarques gironines, en paraules del portaveu de JxCat, Albert Piñeira. «Tindrem un govern fort i estable, que s'ha de llegir en clau de demarcació i en clau de país», va afirmar Piñeira. Per la seva banda, el portaveu d'ERC i futur vicepresident de l'ens, Pau Presas, va afirmar que «en plena ofensiva repressora de l'Estat contra l'independentisme, i a l'espera de conèixer la sentència, esperem que la unitat estratègica de l'independentisme ens permeti tenir institucions compromesos amb la llibertat, la democràcia i els presos polítics i exiliats».

Per la seva banda, Paneque (PSC) va fer un discurs molt social, tot demanant que la Diputació es comprometi en la lluita contra les desigualtats socials i aposti pel dret a l'habitatge i per promoure l'ocupació de qualitat. En canvi, Laia Pèlach (CUP) va fer el discurs més dur, i va denunciar que a la Diputació encara hi ha «pràctiques caciquils», «opacitat», «silencis còmplices» i «submissió als poders fàctics». També va demanar a ERC «que faci notar la seva presència al govern». Finalment, Saladich (IdS) va argumentar el seu vot a favor de Noguer per la bona entesa en el mandat passat, i va confiar que es mantingui.