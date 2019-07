La nova onada de calor portarà màximes de fins a 39 ºC en punts de l'interior de la província de Girona

La nova onada de calor portarà màximes de fins a 39 ºC en punts de Girona, segons la previsió del Meteocat. L'episodi viurà el pic més alt dissabte, quan les temperatures poden tocar sostre.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un avís per calor per avui divendres que situa diverses comarques perill alt per altes temperatures. Les zones que patiran més els alts registres són el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà.

Aquests registres seran més elevats en punts de l'interior. A la resta de la demarcació, el perill serà moderat. A Girona ciutat per exemple, hi ha moltes possibilitats que se superin els 37 graus sobretot entre les dues i les sis de la tarda.

Aquesta és la segona onada de calor d'aquest estiu. La primera es va viure la setmana passada, amb temperatures màximes que van pujar més de 43 graus. La nova tindrà una duració menys destacada, ja que de cara a diumenge, el mercuri va de baixa. Mentre que la setmana vinent, segons el Meteocat, podria caure algun ruixat. Les precipitacions serien molt benvingudes, ja que hi ha moltes zones amb sequera. Aquest dimecres va haver-hi alguna precipitació sobtada, en forma de pedra, en diversos punts de la Garrotxa i Ripollès que va deixar quantitats destacades.

Quant al risc d'incendis s'espera que aquest cap de setmana pugui ser complicat ja que la calor vindrà acompanyada de vent de ponent. Ahir, per exemple, el mapa del Pla Alfa que publiquen els Bombers marcava punts del Gironès -a l'entorn de les Gavarres- com a zona amb alt risc d'incendi. De cara a les pròximes hores, la zona podria ser molt més extensa i en altres comarques.

Ahir les màximes van escalar posicions i a les dues de la tarda, el mercuri havia arribat als 35 graus a Espolla; els 35,8ºC , a Vilobí; els 35,1 de Girona o els 34,9ºC d'Anglès.

De cara a la previsió d'aquesta nova calorada, des de Protecció Civil de la Generalitat es donen diversos consells per fer front a les altes temperatures i que passen sobretot per beure aigua en abundància, si cal sortir al carrer cal posar-se roba lleugera, i si es vol fer esport o passejar el gos, cal fer-ho durant les hores que fa menys sol.