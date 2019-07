Olot aprova l'inici de l'enderroc de tres finques del nucli antic

L'Ajuntament d'Olot ha aprovat l'inici del procés per a l'enderroc de tres habitatges del nucli antic en mal estat. El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, i el regidor del nucli antic, Estanis Vayreda, han explicat l'actuació, que tindrà lloc al carrer Lliberada Ferrarons, als números 12, 14 i 16.

«Els tres edificis tenen situacions diferents, ja que tot i formar part d'una mateixa unitat, no són de la mateixa propietat», explica Güell. Els edificis 12 i el 14 són expedients que es van iniciar a finals del 2018 perquè es va llançar una ordre d'execució per mal estat dels habitatges. «Els propietaris no s'hi han posat massa bé i finalment hem dut a terme un procediment extrem i hem pogut aprovar l'enderroc de manera subsidiària», argumenta. L'Ajuntament d'Olot procedirà a l'enderroc, però el cost dels treballs, de més de 42.000 euros, l'assumiran els propietaris. «L'Ajuntament avançarà els diners de dues terceres parts de l'ender­roc (12 i 14), ja que ens sembla un tema prioritari», aclareix.

S'espera que, si no hi ha impediment jurídic, l'enderroc estarà enllestit entre els mesos de novembre i desembre. El següent pas serà reedificar, ja que no es vol que quedin solars buits. La propietat 16 té la voluntat de finançar la part que li toca i edificar. En canvi, en els 12 i 14 l'Ajuntament intentarà arribar a acords per forçar una transmissió d'aquesta propietat a favor de tercers. Güell ha advertit que aquest cas servirà de precedent per a casos similars on els propietaris no tinguin cura dels seus habitatges, fet que obligarà l'Ajuntament a actuar.

La decisió de tirar a terra els edificis s'emmarca dins el pla de millora i revitalització del nucli antic de la ciutat. En paral·lel, l'Ajuntament també ha donat el vistiplau al projecte d'accions de millora de la plaça del Conill.