La plaga de l'eruga peluda del suro enfonsa la producció

El Consorci Forestal de Catalunya i els productors de suro agrupats sota la marca Quality Suber reclamen a la Generalitat que actuï amb "contundència" per frenar els estralls que la plaga d'una eruga peluda ha provocat damunt les alzines. Asseguren que l'espècie ('Lymantria dispar') ja ha "exfoliat milers d'hectàrees" arreu de Catalunya, i que això compromet "greument" la campanya de la pela. Tot i que ja s'hagin fet tractaments aeris –sobretot, al Maresme i la Selva- el Consorci Forestal subratlla que no n'hi ha prou. Diu que el risc de pelar les alzines afectades fa que "molts productors" hagin decidit no fer la lleva aquest estiu i que les 6.000 tones de suro que es preveien extreure dels boscos catalans es veuran reduïdes fins a un 25% per l'afectació de la plaga.

Cíclicament, l'eruga del suro es constitueix en plaga i pot provocar intenses defoliacions que es poden mantenir durant diversos anys (entre 3 i 5). Al 2018, l'espècie va atacar molts boscos catalans, però aquelles afectacions més importants van registrar-se a la comarca de la Selva (on pràcticament 1.000 hectàrees van quedar exfoliades al 100%).

Davant la previsió que hi hagués una nova explosió de la plaga aquesta primavera, la Generalitat ha dut a terme tractaments aeris i ha fumigat 2.000 hectàrees del Maresme i la Selva. Però per al Consorci Forestal, la mesura s'ha quedat curta. Tant ells com els productors de suro diuen que l'eruga peluda els comporta un "gran perjudici", perquè l'espècie ha "exfoliat completament milers d'hectàrees de suredes a tot Catalunya". Això fa que els arbres aturin l'activitat vegetativa i que, de retruc, produeixin molt menys suro.

Per això, des del Consorci i Quality Suber reclamen a Agricultura que destini "molts més recursos a sanitat forestal" i que s'actuï "amb contundència" per frenar la plaga. "La fumigació suposa un esforç important, però insuficient per pal·liar els danys, que poden anar des de la caiguda en picat de la productivitat del suro fins a la mort dels mateixos arbres", alerten.

Fins a un 25% menys

Arran de l'esclat de la plaga, el Consorci subratlla que "molts propietaris de finques amb suredes" han decidit no fer la lleva aquest estiu, perquè hi ha risc de "debilitar" els arbres i deixar-los exposats "a altres insectes". Això, sumat als estralls que ha fet l'eruga damunt les alzines i a les calorades, fa que el Consorci Forestal assegura que la campanya de la pela es veurà "greument afectada" aquest 2019.

De fet, l'entitat ja ha fet càlculs i assegura que dels boscos se n'extraurà fins a un 25% menys de suro del què es preveia inicialment. Si d'entrada es pensava que se'n llevarien 6.000 tones, ara aquesta quantitat es veurà reduïda fins a les 4.500.

El Consorci també alerta que la plaga de l'eruga no és l'únic problema al qual ha de fer front el sector. "Se suma al creixent nombre de problemes sanitaris que pateixen les diferents tipologies de boscos catalans, com el corc del suro, la taca groga o l'escaldat, i que n'afecten directament la producció o n'amenacen la subsistència", conclou.