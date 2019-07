La producció de cereals disminueix entre un 20 i un 40% per la sequera

L'onada de calor de la setmana passada, arribant fins als 40 graus a diferents indrets de les comarques gironines, ha acabat d'arrodonir la temporada de sequera que ha provocat que la producció de cereals d'hivern, sobretot a les zones de secà de l'Alt i el Baix Empordà, disminueixi entre un 20 i un 40%. En paral·lel, el cultiu que en aquests moments s'està desenvolupant i que més va patir les conseqüències de la darrera onada de calor ha estat la vinya, que ha patit importants assecades principalment a les zones interiors de l'Alt Empordà.

El coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Xavier Frigola, explica que els cereals d'hivern, principalment ordi, blat i colza, que es recullen a finals de juny i a principis de juliol, han patit una important davallada sobretot en els terrenys de secà més que els terrenys «frescals», que són aquells que compten amb més humitat i que sobreviuen millor a la calor. També s'han vist perjudicats els cultius de farratges.

Les alteracions en el procés de cultiu dels cereals ja van començar el setembre passat, quan un període de sequera va retardar la sembra. A més, les fortes pluges de tardor van impedir sembrar el novembre i el desembre, per tant, la majoria de sembres van ser tardanes. I a més, la primavera seca ha influït en la baixada de la producció. Els experts van informar Frigola que «el clima mediterrani és propens a patir cicles de sequera. El fet distintiu és el canvi climàtic que origina els pics de calor i l'augment de les temperatures, condicions que han provocat que els cereals no tinguin els recursos hídrics necessaris quan han de formar l'espiga i omplir el gra». Frigola subratlla que enguany ha succeït un fet curiós: «Els cultius que es van sembrar en una data normal, entre octubre i desembre, han patit més perquè van néixer més aviat i la sequera els va afectar en un estadi més avançat, mentre que els cereals plantats a primers de gener, la sequera els va afectar en una etapa inicial i les pluges d'abril els van salvar». Frigola apunta que davant aquesta situació, «hem de professionalitzar-nos més i optimitzar al màxim les nostres inversions en cereals per no patir pèrdues». Altres cultius com la fruita dolça o el blat de moro no han patit tants perjudicis per la calor, sobretot perquè la majoria disposen de recs.



Assecament del raïm

El president del Celler Cooperatiu d'Espolla, Pere Lloveras, ressalta que s'han assecat moltes vinyes a causa de la darrera onada de calor, sobretot a l'interior de l'Alt Empordà i especialment en el cas de la varietat de raïm carinyena negra. Amb aquestes temperatures tan elevades, Lloveras pronostica que la recollida de raïm podria avançar-se.