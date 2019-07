Tall a la via del tren entre Ripoll i Puigcerdà per segon dia consecutiu

La circulació ferroviària entre les estacions de Ripoll i Puigcerdà va patir el segon tall de circulació en poques hores per falta de tensió a la catenària. El primer dels talls es va produir dimecres a la tarda entre Ripoll i Puigcerdà i va durar una hora i mitja. Els trens afectats van ser el que sortia de la Tor de Querol a les 18.52 h, amb arribada prevista a l'Hospitalet a les 22.14 h, que es va aturar a Puigcerdà, així com el tren en l'altre sentit. Renfe va establir un servei de carretera per suplir aquest tram interromput i va indicar que es formarà un tren especial des de Ripoll per cobrir aquest servei.

La segona avaria es va originar dijous a dos quarts de deu del matí i va afectar un tren que sortia de La Tor de Carol a les 8.50 hores i que arribava a l'Hospitalet de Llobregat una hora i quart més tard del previst.