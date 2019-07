ERC rebutja l'oferta de Junts per Ripoll i es quedarà a l'oposició

La secció local d'ERC a Ripoll ha decidit quedar-se a l'oposició i rebutjar l'oferta de Junts per Ripoll d'iniciar converses per establir un pacte de govern, amb presència dels dos partits. D'aquesta manera, Junts per Ripoll formarà un govern en minoria i ERC ha deixat clar que no bloquejarà el poble, ja que vol que «el poble avanci, que estigui viu».

En un comunicat, els republicans defensen que volen fer una oposició activa i constructiva per tal de defensar el seu programa i demanar al proper equip de govern que vagi implementant el màxim de les seves propostes. Consideren que els resultats electorals han estat prou clars i creuen que el poble prefereix que el partit resti a l'oposició.

A la vegada, ERC ha assegurat que donarà suport a l'equip de govern quan es tracti de portar a terme les propostes compartides, en tots els temes on hi hagi coincidència amb el programa d'ERC i amb la ideologia del partit: social, d'esquerres i sostenible. També estarà al costat de les polítiques de pau, d'acollida, de suport a la diversitat i de bona convivència.

Jordi Munell (JxCat) serà alcalde amb vuit regidors, tres menys que als passats comicis, quan es va presentar amb CiU, i al límit de la majoria absoluta, el llindar del qual estava fixat en nou edils. ERC, per la seva banda, s'ha situat com a segona força i exercirà de cap de l'oposició.

Els republicans, però, insten que si a escala nacional es decidís formar governs de concentració arreu de Catalunya «de partits democràtics i sobiranistes per lluitar contra la repressió de l'Estat i per aconseguir la República», ERC de Ripoll s'hi afegiria.