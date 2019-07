L'Institut d'Estudis Catalans denuncia la pressió urbanística a la Costa Brava

Aigua Xelida, on hi ha previstos 33 xalets.

Aigua Xelida, on hi ha previstos 33 xalets. foto: marc martí

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha mostrat la seva preocupació per la pressió urbanística a la Costa Brava, en considerar que no només comporta un risc per a la sostenibilitat ambiental i l'equilibri del territori, sinó que també suposa una amenaça per a un model turístic de qualitat. En un inusual comunicat, la institució considera que «la destrucció del patrimoni natural i paisatgístic i el desenvolupament urbanístic» són incompatibles amb la candidatura perquè la Costa Brava sigui declarada Reserva de la Biosfera, i considera «insuficient» la moratòria de la Generalitat per evitar que es construeixi durant un any a primera línia de costa.

L'IEC va fer pública ahir una declaració «a favor d'un model sostenible d'usos del territori». En el document, la institució es mostra preocupada per la proliferació arreu de Catalunya de projectes de desenvolupament urbanístic «que incideixen sobre el medi ambient, el paisatge i la qualitat de vida dels seus habitants». Per això, demana a totes les administracions que «impulsin urgentment mesures efectives per afavorir un turisme sostenible i aturar les iniciatives que no compleixin estrictament els criteris de preservació del medi ambient, el paisatge i els valors socials i culturals que hi són associats».

Malgrat que l'IEC alerta que tant la Costa Brava com la Costa Daurada, els Pirineus o alguns indrets de la Catalunya interior «han ultrapassat la seva capacitat de càrrega» i qualsevol nou impacte sobre els recursos disponibles «significa un risc per a la sostenibilitat ambiental i l'equilibri del territori», és el litoral gironí el que els genera una major inquietud. «És especialment preocupant el cas de la Costa Brava, on als problemes esmentats s'afegeix l'amenaça a un model turístic de qualitat i, en conseqüència, a la base econòmica que el sosté», assenyalen. En aquest sentit, recorden que la Reserva de la Biosfera «identifica territoris on l'activitat humana es desenvolupa amb criteris mediambientals i ecològics», de manera que no és compatible amb la destrucció del patrimoni natural i del paisatge.



Un Pla Director «valent»

Pel que fa a la moratòria de la Generalitat per no deixar aixecar durant un any noves construccions a primera línia de la Costa Brava, a l'espera del nou Pla Director Urbanístic, l'IEC considera que és «un gest adequat atesa la urgència d'aquest problema», però afegeix que és una figura «insuficient per garantir la protecció de tot el patrimoni natural i humà en perill». Per això, des de l'Institut opinen que és absolutament necessari que el nou Pla Director Urbanístic en què s'està treballant sigui «valent» en la promoció d'un model sostenible d'usos del territori i estigui basat en l'estalvi de l'ocupació del sòl, el compliment estricte de la legalitat urbanística i la protecció del medi ambient i el paisatge.



Perill d'inundacions

I és que, segons recorden, no es tracta només d'una qüestió mediambiental, sinó que la construcció desmesurada pot dur altres tipus de conseqüències. Per exemple, indiquen que alguns dels territoris afectats per la construcció desmesurada pateixen inundacions de forma recurrent, de manera que si es construeix de forma abusiva en zones inundables augmentarà el risc tant per a la població com per a les infraestructures i els béns afectats. Per tant, alerten que «pot posar en perill vides humanes i pot augmentar les pèrdues econòmiques».

Finalment, l'IEC recorda que el patrimoni cultural de Catalunya està «indissolublement lligat al territori i al paisatge», de manera que cal protegir tant el patrimoni natural com el cultural, que són inseparables, «de projectes que generen uns suposats beneficis econòmics».