L'onada de calor redueix un 25% les donacions de sang previstes

Durant els mesos d'estiu les donacions de sang solen caure al voltant d'un 30% respecte a la resta de l'any. Les vacances, els canvis d'hàbits i la calor són els principals responsables d'aquesta davallada. A causa de la forta onada de calor de la setmana passada, les donacions de sang es van reduir abans del que solen minvar habitualment.

El Banc de Sang calcula que fins a finals d'agost els hospitals catalans necessitaran 35.000 donacions de sang per atendre tots els malalts i accidentats. Actualment, hi ha reserves per als pròxims 7 dies, quan el nivell òptim en són 10. Per això es fa una crida perquè la gent acudeixi a la campanya de donació de sang que s'organitza per la setmana vinent.

La campanya d'estiu es presentarà la setmana vinent a les quatre províncies catalanes, en col·lectes especials de donació de sang, plasma i activitats d'estiu. Conclourà a Girona el diumenge 14 al passeig Josep Mundet-Plaça Catalunya de Sant Antoni de Calonge, abans haurà passat per Barcelona el dia 8, per Tarragona, el dia 12, i per Lleida (Tàrrega), el 13.

Per tal de cridar al màxim nombre de donants possibles i arribar a l'objectiu de 35.000 donacions de sang, a tots quatre esdeveniments es comptarà amb sessions de DJs que animaran la donació, hi haurà una food truck on els donants podran gaudir d'un gelat, i una activitat de taller de «GIFs», on tothom podrà fer-se el seu propi «GIF» de la donació de sang i compartir-lo per les xarxes socials i Whatsapp. Un segon taller permetrà als participants planxar un transfer de la campanya a la seva roba o a qualsevol complement que vulguin.

Per garantir que tots els malalts tinguin la sang necessària pels tractaments, s'han programat 60 campanyes més cada setmana, juntament amb 500 donacions de plaquetes per tots aquells malalts que necessiten aquest component sanguini, entre d'altres, els malalts de càncer.