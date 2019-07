Els «nous» graduats de la generació dels barracons

Dalt de l'escenari de l'Auditori de Girona, dotze integrants de la primera generació de juristes de la Universitat de Girona rebien ahir els aplaudiments dels nous graduats de múltiples titulacions i màsters de Dret. Centenars de joves que segurament no coneixien la història dels barracons de Fontajau, on van iniciar-se com a juristes diverses promocions, no només la primera. Enguany és el primer any que la UdG pot presumir de tenir la primera generació de professionals que van sortir de la Facultat de Dret fa 25 anys. En un acte d'homenatge anterior a la cerimònia de graduació de la 25a promoció, la presidenta del Consell Social, Rosa Maria Aleixandre, va deixar clar que d'aquesta primera promoció, «en van sorgir grans professionals del dret i de la política». Els estudis de Dret a la universitat gironina actual són molt posteriors a les arrels del Dret que ja fa més de tres segles que s'ensenya a la ciutat. La seva història moderna, però, un cop superada l'etapa dels Estudis Generals de Girona (dependents de l'Autònoma de Barcelona), va iniciar-se al Seminari, actual Facultat de Turisme. Així ho va expressar Mireia Pagès, portaveu d'aquesta primera generació. «Nosaltres vam començar quan la majoria de vosaltres encara no havíeu nascut», va explicar als graduats. «Vam iniciar els estudis al Seminari, però a segon ens van dir que de forma provisional ens traslladaven a uns mòduls prefabricats. Allí vam acabar la carrera». I no van ser els únics. Però, va matissar, «la Universitat no la fan els edificis, sinó les persones. I vam tenir professors d'un nivell incomparable».

Tot i els anys que separen la primera promoció de llicenciats en Dret a la UdG (1989-1993) fins l'última, hi ha coses que no han canviat en aquests vint-i-cinc anys que els separen. Els primers llicenciats, actuals professionals de l'advocacia, jutges, professors, personal de l'administració, etc., tampoc tenien una bola de vidre per preveure el futur: «Coneixem la inseguretat que suposa acabar uns estudis i no saber quin serà el futur. El millor consell és que intenteu aconseguir tot allò que anheleu, que no us conformeu. Heu de fer una societat més justa».

L'anhel ha canviat de mans.