La nova onada de calor entra amb temperatures per sobre dels 35 graus

Ahir es va donar per iniciada la nova onada de calor en què ens submergim durant aquest cap de setmana, amb el pic més alt esperat per avui. La temperatura màxima va ser registrada a Olot, amb 36,6 graus. A l'Alt Empordà i al Pla de l'Estany els termòmetres també van arribar als 35 graus, amb 35,9 graus a Darnius i 35 a Banyoles. Pel que fa a la comarca de la Selva, les temperatures màximes van ser registrades a Anglès i a Santa Coloma de Farners, amb 34,5 graus.

Al Gironès la màxima se situa a Fornells de la Selva, per sota dels 35 graus, mentre que Girona es va mantenir als 34 graus. Les temperatures a les localitats del Baix Empordà van rondar pels 30 i els 33,7 graus a la Bisbal de l'Empordà. Les comarques de la Cerdanya i el Ripollès van quedar per sota, amb unes màximes de 33,4 graus a Das, i 32,7 a Sant Pau de Segúries.

La nova onada de calor ja està instal·lada a les comarques de Girona. I això ahir a banda de les màximes també hi ha registres elevats a mig matí. Per exemple, a les 11 del matí, a la ciutat de Girona ja hi havia 29 graus; a Cabanes, 28,3ºC o a Cruïlles, 30,4ºC.

Quant a les temperatures mínimes, han tornat les nits tropicals. Ahir va haver-hi dues poblacions que han tornat a patir una nit tropical, és a dir, on es van registrar més de 20 graus de mínima. Aquestes van ser Portbou, on es va arribar als 23,3ºC i Roses, on la mínima es va enfilar fins als 20,2ºC.

La situació d'onada de calor s'intensificarà avui i s'espera que sigui un cap de setmana complicat quant al risc d'incendis.

Ahir, per exemple, el Pla Alfa dels Agents Rurals i el de risc mostrava que hi havia un alt risc sobretot en diversos punts de l'Alt Empordà, Gironès, Baix Empordà i la Selva.

Aquesta situació, per exemple, va provocar que l'Ajuntament de Begur decidís tancar la circulació pel camí Vell de Tamariu pel risc d'incendi. Això significa el tancament de la circulació motoritzada en aquest camí que uneix el nucli costaner de Tamariu, a Palafrugell, amb la carretera que va de Begur a Palafrugell per Esclanyà. I, a mig camí, hi ha un ramal que acaba a la zona de ses Falugues, a la part alta de la cala d'Aiguablava, conegut com el paratge d'en Llor. Segons informa l'Ajuntament, la mesura es va comunicar a tots els afectats. El tancament compta amb tres barreres: una, a l'entrada per la carretera de Begur, conegut com el Pou d'en Canyol; l'altra, abans d'arribar a la zona urbana de Tamariu, i la tercera, al final del carrer Puig Montcal. A més de les barreres, s'han col·locat uns senyals en què s'informa del motiu.

Ahir va haver-hi un petit ensurt amb un incendi a Colomers. A les 12 del migdia hi va haver un petit foc a uns 300 metres de la carretera que porta a Jafre. Hi van actuar set dotacions dels Bombers i ràpidament el van poder extingir. Van cremar 1.950 metres quadrats de superfície de vegetació. També es van derivar al lloc dos helicòpters que van fer una passada i després es van retirar, segons el cos d'emergències.

Aquesta és la segona onada de calor que pateixen les comarques de Girona amb menys d'una setmana. Llavors es va arribar gairebé als 44 graus en alguna zona de la província. Aquest nou episodi, però, tindrà menys durada i s'espera que de cara a diumenge els termòmetres comencin a anar de baixa.

Protecció Civil de la Generalitat ahir va emetre un comunicat on es demana a la ciutadania que eviti fer activitats al medi natural a les zones de més risc d'incendi. Ja que s'esperen condicions de baixa humitat, entrada de vent d'oest i altes temperatures.