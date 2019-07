Les agències meteorològiques alerten de risc important per calor a Girona

Les temperatures d'ahir es van enfilar al voltant dels 35 graus a molts punts de les comarques de Girona, sense arribar als valors de l'onada de calor de la setmana passada. Després que l'entrada d'una nova massa d'aire càlid hagi agreujat l'episodi de pols africana iniciat el 24 de juny, ahir la Generalitat va tornar a activar l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica.

Les previsions indiquen que es mantindrà la situació atmosfèrica estable, la qual cosa dificultarà la dispersió dels contaminants, segons va informar el Departament de Territori i Sostenibilitat. També està actiu un avís preventiu per possibilitat de superació del llindar d'informació de l'ozó troposfèric (O3) a les comarques de Girona i a la plana de Vic.

A diferència del cap de setmana passat, aquesta vegada la humitat és més alta i, en conseqüència, també ho és la sensació de xafogor. Per contrarestar-ho, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) informava de les bones condicions marítimes per contrarestar la calor amb un bany.

El Meteocat va publicar ahir una alerta per una situació meteorològica de perill relacionada amb la calor, que afectava totes les comarques de Girona –a les quals atribuïa un risc moderat– excepte la Garrotxa i el Ripollès. L'Ajuntament de Girona recollia al seu web un avís del Meteocat que advertia de la situació de perill per calor al Gironès, tot apuntant que la temperatura màxima d'ahir podria rondar els 37 graus sobretot entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.

Per la seba banda, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha anunciat per a avui una situació de risc important per les altes temperatures a Girona, igual que a Lleida i a Barcelona, ja que poden assolir els 40 graus.

El Govern va suspendre ahir les activitats previstes al medi natural entre les 12 del migdia i les 8 del vespre a tretze comarques amb alt risc d'incendi, entre les quals no n'hi ha cap de Girona. A part, Protecció Civil manté l'alerta del pla Infocat per risc de foc i també el Procicat per l'episodi de calor. Per la seva banda, Agents Rurals va informar que el pla Alfa està en al nivell 3 a 242 municipis catalans i que hi havia restriccions d'accés als massissos del Montsec, de la Baronia de Rialb i del Montsant.

Agents Rurals ha previst un dispositiu especial de prevenció d'incendis durant l'activitat de sega a les zones de més risc, amb vigilància i capacitat de resposta a través de la col·laboració del voluntariat de les ADF.