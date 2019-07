Neix «Som Tots», el primer blog de turisme inclusiu de la Costa Brava i el Pirineu

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona publica el primer blog de turisme inclusiu de les comarques gironines, Som Tots, on es presenten temes relacionats amb el turisme i la inclusivitat. Es tracta d'un blog trilingüe (català, castellà i anglès) dirigit a persones amb diversitat funcional,que té per objectiu potenciar i incrementar la transversalitat de l'oferta de turisme accessible en la varietat d'experiències i activitats que ofereix el sector turístic gironí. El blog Som Tots s'inicia amb sis articles dedicats a oferir propostes als usuaris, entre les quals destaquen «Descobreix les vies verdes accessibles», «Banyoles a l'abast de tothom», «Una visita teatralitzada i accessible a Ullastret» i «Platja d'Aro pictoritzarà per l'autisme».

El blog està classificat en diverses categories -«Accessible», «Cultura», «Natura», «Aventures» i «Testimonis», entre d'altres- per facilitar la navegació a la plataforma i ordenar els continguts de manera lògica, i té una periodicitat quinzenal. Actualment s'hi troben articles que parlen de les vies verdes adaptades i accessibles, de visites a diferents punts d'interès de la destinació que estan a l'abast de tothom (com l'estany de Banyoles), del projecte de pictorització de l'entorn públic de Platja d'Aro, i de la visita teatralitzada a la ciutat ibèrica d'Ullastret, adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i discapacitat visual.

A més, a partir del mes d'agost, es podrà trobar la primera publicació referent a la categoria de «Testimonis», en què Martin Heng, periodista i assessor editorial internacional especialitzat en turisme inclusiu de la revista Lonely Planet, narrarà la seva experiència a la Costa Brava després d'haver-la visitat del 22 al 28 de juny en un viatge de familiarització.

El nou web, encarregat a Tothom Web i El Giroscopi, compta amb el certificat doble AA, atorgat segons les guies d'accessibilitat de l'organisme World Wide Web Consortium (W3C). Així, Som Tots ha estat programat per garantir l'accessibilitat en tots els nivells, independentment dels dispositius i les circumstàncies personals de cada usuari, tant a persones amb discapacitats visuals, físiques o cognitives com, per extensió, a qualsevol altra persona que es trobi en circumstàncies externes de difícil accés (com ara ambients sorollosos o amb molta lluminositat). Alhora, al web s'hi han inclòs pictogrames descriptius que informen del grau i de la tipologia d'accessibilitat que incorporen les activitats que es descriuen en els articles publicats.