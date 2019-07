Troben a Girona una planta invasora que impedeix l'entrada de llum a l'aigua

El Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre un comunicat a principis de juny informant sobre el protocol de prevenció que calia seguir per evitar l'expansió de la planta exòtica invasora anomenada jacint d'aigua. El cap del Servei de Fauna i Flora del Departament, Ricard Casanovas, apunta que «hem localitzat un exemplar a l'estany privat d'un particular a comarques gironines, sense que s'hagi observat cap afectació al medi natural». El mateix ressalta que la col·laboració ciutadana per localitzar aquesta espècie és clau, ja que produeix un fort impacte ambiental generant un tapís que cobreix la superfície de l'aigua i impedeix que hi entri la llum.

El cap de Fauna i Flora de Territori i Sostenibilitat remarca que el jacint d'aigua, amb nom científic Eichhornia crassipes, no està estès pel territori natural com ho està la planta també exòtica invasora pampa del Caucas, sinó que només s'ha localitzat un exemplar a casa d'un particular. Tot i això, Territori deixa constància que antigament s'havien localitzat cites puntuals al Delta de l'Ebre, a Girona (conca de la Muga) i al delta del riu Llobregat. Casanovas apunta que aquesta planta prové de la Conca de l'Amazones, a l'Amèrica del Sud, i com passa amb la majoria de plantes exòtiques invasores, la seva presència prové d'una funció ornamental a través de centres de jardineria i aquariofília, entre altres possibles vies d'entrada.

El Departament detalla que aquesta espècie està inclosa dins de la llista de les 100 espècies al·lòctones més invasores de l'International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (UICN) i ha estat introduïda als Estats Units, al sud d'Àsia, a Austràlia, a l'Àfrica tropical, a l'Amèrica Central, a Itàlia, a Espanya i a Portugal. La fitxa biològica que ofereix el Departament especifica que les seves fulles són de mides diferents, ceroses, brillants, amb forma espatulada i amb pecíols inflats per a surar sobre l'aigua que es disposen en espiral, com en roseta.



Impacte en el medi

El principal problema del jacint d'aigua és que forma capes denses de biomassa sobre la zona aquàtica on es troba. La massa de verdum que genera provoca que la llum no penetri en l'aigua, afavorint així que es produeixin certs canvis en l'ecosistema que afecten negativament a les espècies de fauna i flora que hi habiten. Territori remarca en el seu web que la planta també pot ocasionar problemes en l'activitat humana, com ara disminució d'aigua emmagatzemada, dificultats en la navegació, reducció de captures de pesca, obturacions de canalitzacions, dificultats en les activitats turístiques aquàtiques o proliferació de mosquits, entre altres.



Prevenció sobre el terreny

Ricard Casanovas alerta que cal la col·laboració de tota la ciutadania per detectar possibles exemplars de la planta i evitar la seva expansió i futures afectacions en els ecosistemes autòctons. El mateix informa que el Departament de Territori és l'encarregat de gestionar aquestes espècies. En aquest sentit, si es detecta algun exemplar, cal trucar al Departament o bé enviar un missatge a especiesinvasores.tes@gencat.cat. A banda de sensibilitzar a la gent perquè no aboqui espècies exòtiques al medi, Territori també aconsella i guia sobre com s'ha d'actuar.