«Això ho he fet jo amb les mans!»

Santa Eugènia i Can Gibert del Pla estan tirant endavant un projecte innovador per construir un espai de joc al mateix temps que construeix relacions veïnals. Diferents entitats de Santa Eugènia, amb el suport dels treballadors i dinamitzadors del centre cívic, estan fent, a mà, un sorral amb una caseta amb materials naturals, sota el guiatge de l'empresa Origens. Estarà al parc del Mas Masó, on s'està fent un procés de dinamització perquè cada espai del parc tingui una utilitat. El sorral serà perquè els més menuts s'entretinguin amb la sorra.

La idea va sortir d'una de les tres taules del Pla d'Educació i Convivència del barri, la taula dels «nous reptes», i s'està executant com una de les activitats d'estiu de l'Ajuntament. Es buscava quelcom que fos molt nou i diferent al que s'havia fet fins ara, de caire educatiu i social, més enllà del que podria ser una activitat com una festa de l'escuma. I es va aconseguir un projecte que «fes xarxa» entre els veïns.

El projecte està tenint molt d'èxit, fins al punt que, a la darrera sessió hi van assistir una quarantena de persones de diferents orígens i edats. La presidenta de l'Associació de Veïns, Natàlia del Campo, exposa que «la força» de Santa Eugènia és «la seva gent i la seva diversitat». Hi participen persones de diferents nacionalitats, religions i edats però tots amb la mateixa idea: Que un cop estigui construït, quan vagin al parc puguin dir: «Això ho he fet jo».

Les feines es fan cada dilluns i dimarts de juliol i els participants estan aprenent a fer maons barrejant, amb els peus, sorra, aigua, argila i palla, i els murs de la base amb motllos de fusta, morter natural amb terra i calç i recollint pedres i rierencs del parc. Al parc recentment s'hi han posat bancs i papereres i s'espera que en un futur hi hagi una pista de skate d'última generació.