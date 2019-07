«Això ho he fet jo amb les mans!»

anta Eugènia i Can Gibert del Pla estan tirant endavant un projecte innovador per construir un espai de joc al mateix temps que construeix relacions veïnals. Diferents entitats de Santa Eugènia, amb el suport dels treballadors i dinamitzadors del centre cívic, estan fent, a mà, un sorral amb una caseta amb materials naturals, sota el guiatge de l'empresa Origens. Estarà al parc del Mas Masó, on s'està fent un procés de dinamització perquè cada espai del parc tingui una utilitat. El sorral serà perquè els més menuts s'entretinguin amb la sorra.