Intensa calamarsada a l'Alt Empordà amb pedres d'entre 3 i 4 centímetres de diàmetre

Una intensa calamarsada va deixar ahir al migdia pedres de fins a 4 centímetres de diàmetre a diferents poblacions de l'Alt Empordà. Les tempestes van començar a descarregar passades les 12 del migdia, i no van deixar una gran quantitat d'aigua però sí moments d'intensa pedregada. La tempesta es va formar ràpidament i va descarregar amb la mateixa rapidesa, una intensa calamarsada que va afectar el nord i la costa de l'Alt Empordà.

Roses va ser una de les localitats més afectades, amb 9,8 mm d'aigua acumulada de les 12 del migdia fins a les 3 de la tarda, i amb pedres de mida considerable, d'entre 3 i 4 centímetres. Llançà, Castelló d'Empúries i Peralada van ser alguns dels altres municipis afectats per aquesta tempesta, que va acabar marxant pel Cap de Creus. La tempesta va fer baixar lleugerament les temperatures a la comarca, tot i que les màximes van estar al voltant dels 35 graus.

A la resta del territori gironí els termòmetres varen tornar a registrar ahir altes temperatures, especialment després d'una nit càlida amb gran sensació de xafogor. Finalment, les temperatures no es van enfilar tant com s'havia alertat. Davant les previsions d'arribar als 40 graus en punts com la ciutat de Girona, s'havia anunciat per ahir una situació de risc important per altes temperatures, s'havia activitat el pla Infocat per risc de foc i el Procicat per la calor.



Setmana inestable



El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va donar per tancat l'episodi de calor mitja hora abans de les cinc de la tarda d'ahir. Les previsions semblen indicar que aquesta setmana les temperatures baixaran lleugerament a causa de ruixats i xàfecs que a partir d'aquesta tarda es preveu que afectin diferents punts de les comarques gironines.