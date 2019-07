Aquest cap de setmana va tenir lloc una nova edició del festival de música Desemboca a Platja d'Aro on el protagonisme va ser per a formacions de rock'n'roll, garatge, rhythm'n'blues, soul, surf i blues. Un festival per als amants d'aquests ritmes i estils vintage que tenen com a denominador comú la diversió. Aquest any va renovar la fórmula i va oferir els concerts a l'escenari principal a la plaça dels Estanys, sense oblidar el vermut a la pizzeria La Riera.