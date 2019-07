Rècord nudista a Catalunya amb 1.932 persones, de Portbou a Tarragona

L'associació Club Català de Naturisme ha mostrat la seva "satisfacció" del resultat del primer rècord nudista de Catalunya, amb 1.932 persones que han participat a la cadena nudista en 24 platges nudistes diferents, i s'han comptabilitzat més de 6.000 nudistes presents entre les diferents platges.

"Aquest acte era per celebrar el Dia del Naturisme, per fer difusió del nudisme, reclamar més respecte cap als nudistes i recordar la resolució del Síndic de Greuges que demana als ajuntaments més protecció per al nudisme", segons ha explicat Segimon Rovira.

El Club català assenyala que "aquest rècord nudista en general ha tingut una bona acceptació entre els nudistes presents a les diferents platges. Després d'aquesta experiència ara cal fer l'avaluació i millorar per superar els resultats en el segon rècord nudista l'any 2020".

L'entitat dona les gràcies "a tots els participants i als col·laboradors en l'organització. També donem les gràcies a les associacions naturistes ANPA i AANPT per la seva col·laboració en organitzar aquest esdeveniment".

Llistat de platges que participaven

GIRONA

Cala Pi, Portbou

Cala Borró, entre Colera i Llançà

Platja Cortal de la Vila, Sant Pere Pescador

Platja de Pals, Pals.

Cala de l'Illa Roja, Begur

Cala Castell, Palamós

Cala del Senyor Ramon, entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols

Cala Boadella, Lloret de Mar

BARCELONA

Desembocadura de La Tordera, entre Blanes i Malgrat de Mar

Platja nudista entre Santa Susanna i Pineda de Mar

Platja de la Musclera, Arenys de Mar

Platja de Sant Simó, Mataró

Cala Naiara, Montgat

Platja del Coco, Badalona

Platja de la Ricarda, El Prat de Llobregat

Platja de la Pineda o de Les Filipines, Viladecans

Platja de l'Aiguadolç, Vilanova i la Geltrú. (Col.laboració d'ANPA)

TARRAGONA

Platja de les Madrigueres, El Vendrell

Platja dels Muntanyans, Torredembarra

Platja de Roca Plana o Calabecs, Tarragona

Platja Fonda o Waikiki, Tarragona

Platja de la Savinosa, Tarragona

Platja del Torn, L'Hospitalet de l'Infant. Punt de trobada davant del xiringuito Estel.

Platja del Serrallo, Sant Jaume d'Enveja