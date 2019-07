Sant Julià aprova tirar endavant el polígon industrial

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà ha decidit tirar endavant en el marc del ple municipal del dilluns 8 de juliol l'aprovació inicial del desenvolupament del polígon industrial Carretera de Banyoles de Sant Julià, que es va introduir en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) el 2009 però que fins ara estava aturat. Amb aquesta proposta, el consistori fa una crida a noves companyies i té la intenció de derivar empreses de l'interior del poble cap als afores.

L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, explica que l'any passat es va presentar públicament la proposta i van sorgir dues al·legacions que l'Ajuntament ha estimat: per una banda, els veïns van demanar una zona verda per minimitzar l'impacte ambiental i acústic del polígon i separar-lo dels habitatges i, per altra banda, l'Ajuntament de Palol de Revardit va sol·licitar aprofitar l'obra per portar l'aigua de Sant Julià a Palol -que no en té- i, d'aquesta manera, "connectar el sanejament d'aigua". Puigtió subratlla que el polígon industrial, que es planteja ubicar en uns terrenys a prop de la urbanització Les Comes, "suposa un replantejament urbanístic per Sant Julià de Ramis i com que és un polígon que dona accés a l'autopista de la sortida nord de Girona, creiem que funcionarà molt bé".

Propers passos

Després de l'activació del projecte, Puigtió detalla que el proper pas consisteix a enviar la proposta al Departament d'Urbanisme perquè doni el vistiplau definitiu. Concretament serà Urbanisme l'encarregat de tramitar les llicències. Aleshores, l'alcalde afirma que la següent fase consistirà a elaborar el projecte executiu per tal de concretar els terminis en el calendari i el pressupost necessari per consolidar la iniciativa.