Totes les dades delinqüencials a cop de clic i en un mapa

Quants delictes es cometen a la província de Girona? Quantes denúncies reben els Mossos cada mes per un tipus de fet delinqüencial? Quina és la comarca on hi ha més casos d'una tipologia? Quin és el delicte més comès a tot Catalunya? Totes aquestes preguntes tenen resposta des d'ara amb un mapa interactiu que ha creat la Generalitat. Aquesta eina que es troba al web visors.icgc.cat/mapa-delinquencial/ és totalment interactiva i mostra de forma gràfica les dades de la delinqüència de tot Catalunya i, en conseqüència, de la província de Girona.

L'eina permet triar un tipus de fet determinat i sota el títol que té al Codi Penal. Per exemple, si es va a l'àmbit dels delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic aquí s'hi poden trobar delictes com, per exemple, el robatori amb força, el robatori amb força i intimidació, entre d'altres.

Per tal de poder entendre les dades, el mapa es pot veure tant en 2D com en 3D i la informació està en forma d'un gràfic i disposada en els 12 mesos de l'any. També es pot seleccionar l'any a analitzar. La informació per ara disponible va des de l'any 2011 fins al primer trimestre del 2019. I llavors, un cop s'escull alguna de les variables, aquestes es traslladen en el mapa interactiu i en una paleta de colors es representa el nombre de casos per àrea policial. En el cas de Girona es pot seleccionar cada Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos d'Esquadra. Un cop elegida es pot veure el nombre de delictes de la tipologia que s'ha escollit.

Hi ha delictes que són molt d'actualitat malauradament perquè toquen àmbits mot íntims. Per exemple. Si s'escull la comissaria del Gironès – Pla de l'Estany i el delicte d'abusos sexuals es pot veure com de gener a març s'han denunciat fins a 11 casos. Set d'ells, durant el mes de març. I si s'escull el mateix fet delictiu però durant l'any passat, es pot comprovar que el mes de juny va ser el més crític amb sis casos. Si se sumen tots els de l'any passat, hi varen haver 42 denúncies per abusos sexuals en aquesta ABP.

Un altre delicte que porta molts maldecaps a molts gironins són els robatoris amb força. Si en el mapa es tria aquesta opció, de forma gràfica segons la paleta de colors es pot visualitzar en quines zones de Girona n'hi ha hagut més. En els primers tres mesos de l'any, l'àrea més castigada és la comarca del Gironès. Però també es pot veure que a la Garrotxa hi ha hagut força casos: 129 denúncies de robatoris amb força en tres mesos –aquí hi entren tant domicilis com establiments o edificis. I en canvi, a l'ABP Gironès – Pla de l'Estany, hi ha hagut 460 fets d'aquest tipus.

L'ABP de l'Alt Empordà, situada a Figueres, per la seva banda, sol portar molts casos per tràfic de drogues, ja que la proximitat amb la frontera i que també és zona de cultiu i de tràfic, sovint fa que s'enxampin molts delinqüents que traginen aquestes substàncies estupefaents. Entre gener i març s'han donat 20 denúncies mentre que l'any passat, per exemple, 100 fets durant el mateix període. Amb un mes de març amb 13 denúncies. Aquestes són una mostra de les dades que es poden visualitzar i analitzar a través del mapa interactiu creat per la Generalitat. Aquestes serveixen també per veure la tasca diària dels Mossos d'Esquadra arreu de la demarcació de Girona.



En un futur, més dades



Durant la presentació de l'eina, feta aquesta setmana, el cap de la comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació dels Mossos, el comissari Josep Codina, va assegurar que en un futur la idees poder arribar a donar dades concretes dels municipis més importants de Catalunya, és a dir, els més grans. I potser també, dades com el sexe dels arrestats o els fets resolts.

L'any 2011, els Mossos van facilitar l'accés lliure a les dades delinqüencials però ara es poden consultar d'una manera molt més pràctica i entenedora per al públic general. L'Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya ha desenvolupat l'eina i ha tractat la informació per mostrar-ho tot damunt d'un mapa.