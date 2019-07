Alerta per fortes tempestes a partir del migdia a les comarques de Girona.



La Selva i la Garrotxa són els punts on s'esperen ruixats més intensos amb més de 20 litres en només mitja hora.



Protecció Civil de la Generalitat té en fase de prealerta el seu pla per inundacions, l'Inuncat.





Les pluges més fortes s'esperen entre les 12 del migdia i les sis de la tarda.Aquestas però, ja que demà tornarà a sortir el sol i hi haurà alguns intervals de núvols per la província de Girona.