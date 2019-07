Arribada a les comissaries dels Mossos

Durant l'any passat van arribar 378 menors immigrants desemparats a les comarques de Girona, gairebé el doble de l'any anterior (197). Aquesta xifra ha fet que la Generalitat els hagi de trobar sortides quan arriben a la província. Un fet que ha provocat tocs d'alerta de sindicats dels Mossos els últims mesos, ja que la major part d'aquests migrants acaben a les comissaries -bàsicament a la de Girona- per tal de fer el primer contacte amb l'Administració. Això ha generat que en algunes ocasions, no sols nois que han arribat sinó també alguns que han fugit de centres, hagin passat alguna nit a comissaria. Els sindicats consideren que no se n'hauria de fer càrrec la policia sinó la DGAIA.