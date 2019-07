Estudien reduir les places de menors migrants d'un centre pels incidents

Un centre de menors de la ciutat de Girona està essent protagonista de diversos incidents en els últims quatre mesos per part dels joves que hi resideixen temporalment. Es tracta de joves migrants no acompanyats, coneguts com a MENAs. Els Mossos d'Esquadra hi han hagut d'anar diverses vegades requerits pel centre. El Departament de Treball, Afers Socials i Família del qual forma part la Direcció General d'Atenció a la Infància i a la Adolescència (DGAIA) confirmen els fets i asseguren que estan treballant per solucionar-ho.

Una de les opcions que estudien passa per reduir el nombre de menors migrants que es poden acollir de forma temporal en el centre d'emergència. Actualment hi ha 30 places i aquestes es podrien rebaixar com a opció per intentar reduir la problemàtica.

L'equipament en qüestió és el centre d'emergència (CE) de menors El Far de la ciutat de Girona, que es troba al costat del Puig d'en Roca, al barri de Sant Ponç. El centre és gestionat per la Fundació Resilis. En aquest equipament des del mes d'abril s'hi han registrat incidents de forma continuada, fins al punt que en les últimes setmanes la policia hi ha hagut d'anar molt sovint.

Els tipus d'incidències que s'hi han produït són danys materials, enfrontaments contra els vigilants de seguretat, amotinaments per part d'algun dels residents, lesions, baralles, autolesions i furts. Aquest tipus d'aldarulls i incidents no són per part de tots els joves desemparats sinó que només d'una part del grup de joves que hi resideixen temporalment. La DGAIA, juntament amb l'equip educatiu, té previstes diverses actuacions per tal de posar fi a aquesta situació, segons asseguren des del Departament de Treball.



El primer contacte dels migrants

Aquest equipament d'atenció als menors desemparats anteriorment es deia Oikia i es va crear el març de l'any 2018. En aquell moment va ser un centre de primera acollida amb 20 places i al cap de sis mesos es va convertir en centre d'emergència. A més, va passar de les 20 places inicials a les 30 que té en l'actualitat. Aquest tipus d'equipament és el primer recurs de la Generalitat quan els menors migrants desemparats arriben a Girona i és on tenen el primer contacte amb l'Administració.

En aquest centre de menors per immigrants menors d'edat, segons la Direcció General d'Atenció a la Infància, es produeix el procés d'identificació del noi -que en la majoria de casos ha estat atès en un primer moment a la comissaria dels Mossos d'Esquadra-, posteriorment l'equip educatiu passa a reconèixer el jove i busca qui és, truca a la família i mira si està bé de salut.

Hi ha perfils de persones molt diverses i algunes han provocat alguns incidents i aldarulls els últims mesos, tot i que ha estat en les darreres setmanes quan la situació ha anat a més. En aquest centre els joves migrants hi haurien d'estar pocs dies però la saturació d'alguns dels equipaments provoca que les seves estades siguin més prolongades.



Reunió per pacificar la situació

Fonts de Treball asseguren que la DGAIA és conscient de la situació i per aquesta raó, de forma «imminent», té prevista una reunió on hi haurà presents els Mossos d'Esquadra, responsables d'Infància i l'equip educatiu, per tal de millorar i resoldre les situacions amb els cossos de seguretat. Les mateixes fonts afirmen que també estan valorant una opció que implicaria limitar de forma «temporal» el nombre de places.

Aquest centre de menors de Girona és la primera opció per als immigrants menors d'edat no acompanyats i, després d'haver passat un temps en aquest centre, la Generalitat els derivarà cap a altres recursos. La major part van en centre d'acollida i a d'altres, depenen del perfil que tenen, s'intenta facilitar-los pisos d'acollida. Treball explica que als joves que tenen entre 16 i 21 anys s'intenta buscar-los pisos. L'objectiu, destaquen, és apostar per la seva «autonomia» i «inclusió» en la socitat.