Troben beines d'armes de foc al barri de Mas Ramada

Durant la Revetlla de Sant Joan van aparèixer beines d'armes de foc a la zona del barri de Mas Ramada, al sector Est de la ciutat de Girona. La troballa la varen fer veïns de la zona que en una àrea propera a uns 50 metres de diverses cases van localitzar alguns beines d'arma automàtica. Això va ser l'endemà de la Revetlla de Sant Joan.

En aquesta zona del sector Est de Girona hi ha algunes zones, on asseguren veïns de la zona, que s'utilitza el soroll dels petards de la revetalla per camuflar trets a l'aire. I temen que aquesta pràctica pugui provocar no un ensurt, sinó algun dany personal i fins i tot, alguna desgràcia. Els Mossos d'Esquadra aquell mateix dia van haver d'anar al barri de la Font de la Pólvora perquè un veí va alertar que havia sentit trets contra casa seva, però al final no van trobar res i ningú va denunciar asseguren.