Justícia reclama a l'Estat que assumeixi la despesa del Jutjat de Família de Girona

El secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, Joan Abad, va reclamar ahir al Govern espanyol que assumeixi la despesa de posada en funcionament del nou jutjat de Família de Girona jutament amb els 25 òrgans judicials de Catalunya aprovats des del 2017 que, segons càlculs de la Conselleria de Justícia, costen uns 15 milions d'euros anuals.

Així, el Govern reclama el cost dels 8,4 milions d'euros que costen anualment els 14 nous jutjats del 2017 i els 6,5 que costaran els 12 aprovats aquest 2019 a tot Catalunya. La consellera, Ester Capella, ho va reclamar per carta a la ministra en funcions, Dolores Delgado, el maig passat, però encara no ha rebut resposta formal. A la missiva, Capella va recordar a l'executiu espanyol que els nous jutjats aprovats aquest abril «només es faran realitat quan el Ministeri assumeixi el cost de la seva posada en marxa».

Totes dues dirigents s'han reunit formalment el 5 de setembre de l'any passat a Madrid, a instàncies de Capella, i des d'aleshores el departament assegura que ha intentat concretar altres trobades que encara no s'han materialitzat. Delgado ha visitat Barcelona diverses vegades, l'última el 27 de juny, però «mai ha tancat una reunió amb Capella, i ha aprovat nous jutjats sense pactar el finançament ni el calendari amb el Govern».

Segons assegura el departament, a diferència de les altres comunitats que reben una transferència finalista i permanent, Catalunya va assumir el 1996 la competència dels recursos humans, tecnològics, logístics i materials de l'Administració de Justícia sense transferència econòmica permanent ni per a les despeses de personal dels nous jutjats creats des d'aleshores.

El passat 28 de juny, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja va instar les administracions catalana i espanyola a posar en marxa aquests nous òrgans, que en el cas del Jutjat de Primera Instància 7 de Girona, que correspon al de Família, té previst començar a funcionar el setembre de 2020. Segons va precisar el president del Tribunal, Jesús MªBarrientos, la demora d'aquest jutjat és «més insuportable» perquè suposa una afectació a temes de família i custòdies de menors, que no poden adoptar-se per falta de recursos i per l'acumulació d'assumptes des de fa sis anys.



Problemes de climatització

D'altra banda, Abad va explicar que estan treballant per solucionar els problemes de climatització de diversos jutjats catalans que les últimes setmanes han patit problemes per les altes temperatures, com és el cas dels de Girona. Fa pocs dies aquests òrgans van anunciar una reducció de l'horari de treball motivada per les temperatures que en algunes sales van arribar als 28 graus.

Abat va assegurar que la «prioritat» de la conselleria és «la salut laboral» dels treballadors dels jutjats, i va reivindicar l'estat general del centenar d'edificis judicials de Catalunya, que està «per sobre de la mitjana estatal».