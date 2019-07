Els metges acusen l'ICS de «triomfalista» i diuen que la sobrecàrrega als CAPs es manté

El sindicat Metges de Catalunya (MC) acusa l'Institut Català de la Salut (ICS) de «triomfalista» en el seu balanç sobre l'aplicació de les mesures de millora pactades el novembre passat per desconvocar la vaga de facultatius de l'atenció primària i assegura que la sobrecàrrega professional perdura.

La setmana passada, l'ICS va donar per executades les mesures a curt termini fruit de l'acord, explicant que s'han contractat 262 professionals per a tot Catalunya, una vintena dels quals a les comarques gironines.

En els darrers mesos, els centres d'atenció primària de Girona han contractat setze facultatius, dos metges han endarrerit la jubilació i la resta, 60 persones, han incrementat la quota de pacients que atenen i equivaldrien a nou metges més, segons les dades facilitades per l'ICS, que a Girona gestiona els ambulatoris i dispensaris que presten servei al 66% de la població.

El sindicat, però, assenyala que la pressió assistencial i l'excés de càrrega de treball persisteixen en molts equips d'atenció primària i que, segons una enquesta interna ho percep així un 78% dels 1.190 facultatius enquestats.

«En cap cas», diu, l'empresa han complert totalment les dues mesures «fonamentals per redreçar la situació»: adequar la població assignada a cada metge i establir un temps idoni per a cada tipus de consulta que s'ajusti al temps assistencial, una mesura que, segons el sindicat, només s'ha establert en sis de cada deu equips d'atenció primària.

Per tot plegat, el sindicat mèdic reclama a l'ICS en un comunicat que «continuï esmerçant esforços per aplicar, al més aviat possible, de manera homogènia i a tot el territori, els acords signats per millorar la qualitat assistencial» i les condicions de treball dels més de 5.700 facultatius de l'atenció primària de l'ICS. En cas contrari, «no descarta endegar de nou mesures de pressió, davant l'incompliment dels compromisos assumits per l'Administració».

Entre les crítiques que fa el sindicat a l'empresa pública, assegura que «només ha contractat 122 nous metges de família dels 309 que falten a Catalunya, segons l'estudi de càrregues de treball elaborat pel mateix ens». Algunes d'aquestes noves contractacions, critica MC, «són per substituir facultatius que s'han jubilat i no comporten cap increment de plantilla». D'altra banda, disset professionals han allargat de forma voluntària l'edat de jubilació.



Una «mesura provisional»

«L'ICS està suplint la falta de personal gràcies al sobreesforç que fan 792 metges de família que han acceptat assumir més càrregues de treball. Ara bé, aquest sacrifici no és sostenible en el temps i, per tant, s'ha de considerar una mesura provisional, en espera de noves contractacions», es queixa el sindicat, que també lamenta els retards en la presentació dels estudis de càrregues de treball de les unitats d'atenció continuada i urgències de base territorial, odontologia i ginecologia que han de servir per adequar les plantilles.

A més, el sindicat critica que en diversos centres no s'estan cobrint les absències per baixes, vacances o formació i que això està empitjorant «de forma notable» les llistes d'espera per a una consulta i que menys de la meitat dels 292 metges residents que han acabat la formació en algun CAP de l'ICS s'hi quedaran a treballar, una qüestió que MC atribueix a «la sobrecàrrega de treball persistent al primer nivell assistencial».