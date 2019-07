Nieto diu que els Mossos haurien d'haver detectat la radicalització d'Es Satty

L'exsecretari d'estat de Seguretat José Antonio Nieto ha assegurat aquest dimarts que els encarregats de detectar la radicalització de l'imam de Ripoll eren els Mossos d'Esquadra, perquè és el cos policial integral de Catalunya. No obstant això, no ha culpat la policia catalana dels atemptats d'agost del 2017, però també ha exculpat els cossos de seguretat espanyols, assegurant que desconeix si l'imam era confident del CNI o agents de la Policia Nacional havien demanat deixar d'intervenir el seu telèfon durant una investigació per jihadisme o l'havien visitat a presó o a l'oratori de Ripoll. També ha assegurat que Bèlgica no va advertir de la presència de l'imam a l'estat.

Nieto ho ha dit durant la seva intervenció per videoconferència a la comissió d'investigació dels atemptats del 17 d'agost del 2017 al Parlament. Segons ell, l'operatiu policial després dels atemptats va ser "raonablement positiu", però segons ell podria haver millorat amb una major cooperació entre cossos. Per això, creu que calen eines perquè en una altra ocasió puguin intervenir més tots els cossos policials. També li hauria agradat que sobrevisqués algun dels terroristes de Barcelona o Cambrils.

Nieto ha elogiat la majoria de comandaments dels Mossos i ha justificat l'absència del cos al CITCO perquè no es va aprovar fins la junta de seguretat del juliol anterior als atacs.

Preguntat per la possible expulsió de l'imam després de complir presó per narcotràfic, ha dit que va ser un jutge qui la va prohibir al·legant l'arrelament de l'home. Nieto ha respost a alguns atacs dels diputats assegurant que eren afirmacions "delirants, tendencioses i lamentables", negant qualsevol insinuació que els serveis secrets espanyols permetessin els atemptats o els coneguessin abans de cometre's.

De fet, les diputades de JxCat Aurora Madaula i de la CUP Natàlia Sànchez han estat força dures amb Nieto. Madaula ha explicat que els Mossos no havien de supervisar la feina de l'imam a Ripoll perquè era un oratori molt petit i com que no estaven al CITCO no coneixien els seus antecedents penals i policials.

També ha preguntat a Nieto perquè, amb nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista, es va intentar vetar la compra d'armes llargues pels Mossos o una nova promoció de 500 agents. Sànchez li ha retret que la Policia Nacional demanés paralitzar la intervenció del telèfon de l'imam el 2005 i també ha qualificat de "ridícul" que Nieto tingués tant poca informació sobre l'ideòleg dels atemptats.

La resta de testimonis citats, excepte l'exdirector de 'El Periódico' Enric Hernández, no han comparegut. Es tracta de José Manuel Holgado Merino, ex-director general de la Guàrdia Civil,; Juan Carlos Ortiz Argüelles, cap central d'Informació, Investigació i Ciberdelinqüència de la Policia Nacional; Fernando Santafé Soler, comandament d'Informació, Investigació i Ciberdelinqüència de la Guàrdia Civil; i Manuel Navarrete Paniagua, director del Centre Europeu contra el Terrorisme de l'Europol.