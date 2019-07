Nit tropical a la costa amb temperatures de 25 graus

La passada nit del diumenge les comarques costaneres van viure una de les nits més càlides dels darrers anys. Concretament a l'Estartit, els termòmetres van marcar una mínima de 25 graus, la segona temperatura mínima més alta dels darrers 50 anys. Els núvols que van envair el cel des del diumenge a la tarda van ser els responsables d'aquestes temperatures tan altes, ja que impedien el refredament nocturn.

La segona onada de calor esperada per a aquest passat cap de setmana no va acabar enfilant els termòmetres tant com s'esperava, malgrat això la xafogor no va desaparèixer i es va viure una nit molt càlida. Prop de la costa i a les comarques de Girona, les temperatures mínimes van oscil·lar entre els 23 i els 26 graus de mínima, i uns valors de més de 20 graus a ponent i al Pirineu.

A Girona, Blanes i Portbou, es va enregistrar una temperatura mínima de 25 graus, cosa que va provocar una xafogor digna d'una nit tropical. Al Pla de l'Estany les mínimes van ser de 23 graus a Banyoles, mentre que a Santa Coloma de Farners la temperatura nocturna va disminuir als 22. A la comarca de la Selva els termòmetres van enregistrar la mínima més alta a Santa Coloma de Farners i a Fogars de la Selva, amb 22,2 i 21,4 graus respectivament. Al Ripollès, la nit va ser una mica més fresca, i les mínimes es van mantenir a 19,4 graus a Olot. Aquesta nit la temperatura ha disminuït entre un i dos graus, cosa que ha fet més fàcil agafar el son.



Canvi de temps

Ahir ja es van començar a fer visibles les precipitacions arreu del territori. El Meteocat va activar avisos per intensitat de pluja per a ahir i avui a les comarques centrals i de l'oest de Catalunya, i les comarques de l'est s'han afegit avui a l'avís. On es considera més alt el perill és al Ripollès, a la Garrotxa i a Osona, on l'avís del Meteocat està marcat a grau 3 sobre 6. Els ruixats i les tempestes s'esperen sobretot en comarques d'interior, però no es descarta que també afectin la costa. Tampoc es descarta que algunes d'aquestes tempestes vagin acompanyades de calamarsa o pedra.

Durant tot el dia d'avui hi ha previsions que les precipitacions continuïn amb la presència de vent moderat. La resta de la setmana s'espera més tranquil·la, amb l'aparició de clarianes a partir de demà. De cara al cap de setmana hi ha la possibilitat que tornin les precipitacions.