Pescadors de Palamós i Blanes han vist balenes entre maig i juny

Pescadors de la confraria de Palamós han estat els últims en veure una balena a la costa catalana, el 27 de juny, i informar-ne a l'associació Edmaktub, una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l'estudi científic i a la divulgació del medi aquàtic, especialment a la investigació dels cetacis.

L'organització –amb seu a Barcelona– ha informat que la presència de rorquals comuns, que cada primavera acudeixen a les costes catalanes per alimentar-se, ha disminuït aquest any, probablement per la sequera que ha afectat Catalunya i ha reduït la producció de plàncton. Així es desprèn d'un estudi d'Edmaktub, que porta vuit anys desenvolupant el Projecte Rorqual, amb el que ha documentat amb filmacions comportaments d'alimentació del rorqual comú –un cetaci del gènere Balaenoptera– a prop de la superfície i en superfície. Aquest any, però, només han trobat cinc exemplars, el nombre més baix des del 2011, i a més estaven viatjant i lluny de la costa.

Així, si l'any passat per aquestes dates els biòlegs ja havien detectat 99 exemplars, 84 el 2017 i 100 el 2016, el 2019 només n'han vist 5, tot i augmentar les milles navegades. Els responsables de l'entitat han relacionat aquesta «modificació brusca» amb el canvi climàtic i la sequera d'aquest any, «la pitjor en una dècada».

Els cinc albiraments de rorqual comú s'han fet a les costes del Garraf: les dues primeres balenes es van veure al març i viatjaven cap al sud-oest, direcció Tarragona, mentre que a principis de maig van registrar tres balenes que anaven cap al nord-est. «Aquest canvi en el comportament i en l'abundància del rorqual comú a les nostres costes ens fa veure fins a quin punt afecten els canvis climàtics bruscos a la vida de certes espècies i als ecosistemes», van afegir.

Segons aquests experts, l'absència de pluges de gener a mitjan abril ha fet que els rius no baixin amb força i que l'aportació de nutrients sigui molt baixa, cosa que ha afectat la producció de plàncton. Els biòlegs han fet una vintena de mostrejos a la costa catalana per estudiar el zooplàncton, principalment el «krill», i només n'han obtingut en dues de les mostres fetes al maig i, a més, amb una concentració molt baixa.

A més, segons l'associació, des de mitjan maig, la temperatura de l'aigua ha augmentat des dels 40 metres de profunditat fins a la superfície, sobretot en els últims deu metres més superficials.

Edmaktub compta amb la col·laboració del sector pesquer i els pescadors també els han reportat una reducció «important» del nombre de balenes a tota la costa catalana. En concret, «hi ha hagut 33 avisos de pescadors i dos de navegants, davant dels 170 que s'havien rebut fins aquesta data el 2016». Des de l'associació van indicar que les notificacions que han rebut entre març i abril han estat majoritàriament a la costa central i a Tarragona; mentre que al maig provenien principalment de la Costa Brava, des de les confraries de Blanes i Palamós.

L'associació té constància que durant el juny i aquest juliol s'estan detectant rorquals que van cap al sud, a les costes de Dènia (Alacant) i a l'estret de Gibraltar.



Dofins, calderons i catxalots

Malgrat que els biòlegs consideren «anòmala» la disminució de rorquals, van destacar que sí hi ha hagut una elevada presència d'altres espècies de cetacis que tenen un altre tipus d'aliment. L'espècie amb més presència aquest any ha estat el dofí llistat, seguit del dofí mular, calderó gris i negre, catxalots, zífids i dofins comuns.