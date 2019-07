Treballadors gironins que atenen menors tutelats denuncien "condicions laborals precàries"

Els treballadors gironins que atenen menors tutelats per la Generalitat denuncien que han de fer la seva feina en "condicions laborals precàries". Asseguren que el Govern, la patronal i els sindicats els han "abandonat absolutament" i defensen la tasca que fan amb els infants i adolescents davant una societat "que progressivament els oblida i els menysté". Per això, el col·lectiu s'ha unit i ha creat una plataforma per reivindicar millores laborals. Critiquen, entre d'altres, que durant el darrer any arrosseguen impagaments i endarreriments de sou, que fa massa que tenen el salari congelat i reclamen un conveni col·lectiu que posi fre al "deteriorament de les condicions laborals" que pateixen. La plataforma ja avança, a més, que farà accions de protesta.

La plataforma 'Professionals per a la millora del conveni d'Acció Social' agrupa treballadors del tercer sector que treballen als centres on viuen menors tutelats de les comarques gironines. El col·lectiu assegura que ha decidit unir-se per visibilitzar "les precàries condicions laborals" que tenen i denunciar "la inacció" de la patronal, els sindicats i la Generalitat a l'hora de negociar el nou conveni.

Asseguren que, moltes vegades, ells són l'únic referent que tenen els infants i adolescents tutelats per la Generalitat. I reivindiquen que aquests joves –entre els quals hi ha MENA- també "formen part del present i del futur d'una societat que, progressivament, els oblida i els menysté cada cop més".

"Des del nostre punt de vista, la nostra feina s'està convertint en una de les úniques vies de protecció que els queden a aquests menors; i com a treballadors d'aquest sector, no ens sentim ni reconeguts, ni valorats, ni respectats", diuen des de la plataforma. I hi afegeixen: "Contràriament, sentim que formem part d'un col·lectiu laboral absolutament abandonat per la Generalitat, la patronal i els sindicats majoritaris".

Aquests treballadors del tercer sector recorden que, durant el dia a dia, el seu objectiu és "vetllar, tenir cura i protegir" els menors tutelats. Infants i adolescents "amb dificultats tant emocionals com conductuals, derivades de les profundes mancances socioeconòmiques, familiars i estructurals que han patit des de la infantesa".

La plataforma subratlla que, dins els centres, els menors troben "un espai on sentir-se segurs i desenvolupar-se de manera integral". I que els professionals que els atenen fan la seva feina "des del convenciment i la implicació més profunda", però amb unes condicions laborals que no són "dignes".

Impagaments, sou congelat i sense conveni

Entre d'altres, el col·lectiu denuncia que al llarg del 2018 han patit "impagaments i endarreriments" de sou, que l'actual conveni no els reconeix laboralment i que, sota "l'excusa" que se n'està negociant un de nou, fa anys que tenen el sou congelat i això deriva "en una pèrdua adquisitiva important".

La plataforma carrega contra la Generalitat i la patronal, dient que "la manca absoluta de reconeixement per la seva feina" inevitablement els "accentua el deteriorament de les condicions laborals". Però el col·lectiu també va més enllà, i acusa els sindicats majoritaris que negocien el nou conveni de no representar-los. "Negocien amb la patronal millores salarials i estructurals totalment insuficients", subratllen.

Per això, aquests treballadors del tercer sector de les comarques gironines s'han unit ara sota la plataforma 'Professionals per a la millora del conveni d'Acció Social'. D'entrada, ja han engegat una campanya per denunciar les seves condicions laborals, però ja avancen que, si les parts no mouen fitxa, començaran a fer accions de protesta.