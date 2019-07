Descarrila un tren de l'R3 entre Planoles i la Molina sense ferits

Un tren de la línia R3 de Rodalies amb destinació a Puigcerdà va descarrilar entre Planoles i la Molina poc després de les nou de la nit, segons va informar Renfe. A dins del comboi hi viatjaven 35 persones, que segons la mateixa font no van patir lesions. A l'hora de tancar aquesta edició, els 35 passatgers havien de ser traslladats a un altre tren per evacuar-los fins a l'estació de Toses, on continuarien fins al seu destí en autobús. Segons Renfe, el descarrilament va tenir lloc a dins d'un túnel, per la qual cosa es va sol·licitar ajuda externa. Tècnics d'Adif i de Renfe es va desplaçar fins al punt del descarrilament per avaluar la incidència. Pel que fa a l'evacuació, des de Renfe s'indica que es durà a terme tan aviat com sigui possible.

Segons van explicar els Bombers, al tren hi viatjaven els 35 passatgers més el maquinista, que després del descarrilament va ajudar els passatgers a baixar del comboi. El cos d'emergències va enviar efectius de Grae i nou dotacions al lloc de l'incident. Indiquen que no hi va haver ni ferits ni atrapats, i que tampoc es va generar ni foc ni fum.

El tren va quedar a dins d'un túnel dos quilòmetres més endavant de l'estació de Toses en direcció a Puigcerdà. Es va tallar l'electricitat de la catenària per evitar accidents.