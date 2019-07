Una dona resulta ferida greu i una menor de poca gravetat en un accident a la Vall de Bianya

Una dona ha resultat ferida greu i una menor de poca gravetat en un accident de trànsit a la Vall de Bianya després que el seu cotxe sortís de l'N-260 i xoqués contra la base d'una torre elèctrica.

El SEM ha evacuat la menor, ferida de poca gravetat, en helicòpter medicalitzat a l'hospital Trueta i la mare, en estat greu, en una ambulància cap al mateix centre sanitari.

El conductor ha resultat il·lès de l'accident.

L'accident de trànsit ha tingut lloc pels volts d'un quart d'una a l'altura del quilòmetre 89,4 de l'N-260 en sentit Olot.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen les causes per les quals el monovolum ha sortit de la via i després ha anat a parar a l'altra banda de la carretera, acabant a un camp de blat de moro i de retruc, ha xocat contra la base de formigó d'una torre elèctrica.

En l'accident de trànsit, hi han intervingut també els Bombers que han procedit a l'extracció dels ferits. Que són d'origen asiàtic.

El SEM els ha evacuat al Trueta, on segons el Servei Català de Trànsit, es troben ingressats però no perilla la seva vida.