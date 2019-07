Les dues onades de calor donen pas a ruixats i tronades intenses non nuff

Dimarts de forts ruixats en diversos punts de les comarques de Girona, amb registres espectaculars tractant-se del mes de juliol. Els aiguats van començar la nit anterior, però va ser a la tarda quan van assolir la seva màxima expressió.

Les pluges i tronades més fortes van aparèixer entre el Vallès i Osona, van avançar cap a l'est fins a la Selva Marítima i l'Empordà, i van afectar punts del Pirineu, prelitoral i extrem nord-est, i en especial a les comarques gironines. Les pluges no van anar gaire acompanyades de calamarsa, però sí de fortes ratxes de vent en molts punts.

Les precipitacions acumulades mostren valors molt elevats, com 50,6 litres a la Vall de Núria, 37,7 a Ull de Ter i 25,5 a Girona. A més, des del Servei Meteorològic de Catalunya s'indica que hi va haver superacions del llindar d'avís d'intensitat forta de pluja durant la tarda (més de 20 mm en 30 minuts) en diversos municipis, com ara Viladrau, amb 26,5 mm, a Cassà de la Selva, amb 23,3 mm i a Sant Joan de les Abadesses, amb 20,9 mm.



Incidències

Protecció Civil va rebre 52 trucades per 41 incidències relacionades amb la pluja entre les tres i dos quarts de set de la tarda. La majoria van ser per inundacions, incidències de clavegueram, filtracions i despreniments de la calçada. La majoria d'avisos es van rebre des del Vallès Occidental, però també n'hi va haver del Maresme, d'Osona, del Gironès, de la Selva, del Vallès Oriental, del Baix Llobregat, del Ripollès, de l'Alt Urgell i del Baix Empordà

Per la seva banda, els Bombers van rebre una cinquantena d'avisos per incidències relacionades amb la pluja, però el nombre d'actuacions va ser inferior. Una de les actuacions més destacades va tenir lloc quan van haver de treure una ambulància que havia quedat embarrancada en una bassa d'aigua a Girona mentre feia un servei de transport sanitari. El vehicle, però, es va poder treure sense problemes, segons van indicar els mateixos Bombers.