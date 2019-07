ERC gestionarà les àrees d'Hisenda i Acció Social a la Diputació de Girona

La Diputació de Girona s'estructurarà en quatre grans àrees, dues de les quals estaran gestionades per JxCat i dues més per Esquerra. A banda del president, Miquel Noguer (JxCat), hi haurà quatre vicepresidències, que seran per a Pau Presas (ERC), Albert Piñeira (JxCat), Maria Puig (ERC) i Maria Àngels Planas (JxCat), que es posaran al capdavant de cadascuna d'aquestes quatre àrees. El ple del cartipàs se celebrarà el proper 23 de juliol a les dotze del migdia.

Després que el passat 4 de juliol Noguer fos reescollit president de l'ens provincial en virtut d'un acord amb ERC, ara ve la composició del cartipàs. El nou govern s'estructurarà en quatre grans àrees i el vicepresident primer, tal com ja s'havia anunciat, serà el portaveu republicà, Pau Presas, que alhora serà el president de la comissió d'Hisenda, Promoció Econòmica i Cooperació Local. També exercirà com a president accidental en absència de Noguer.

La vicepresidència segona recaurà en Albert Piñeira (JxCat), que alhora serà el president de la Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, un càrrec que no li ve de nou. Piñeira serà també el portaveu de l'equip de govern.

La vicepresidència tercera serà per Esquerra i recaurà en Maria Puig, que s'estrena com a membre de la Diputació i que presidirà la comissió d'Acció Social. Finalment, la vicepresidenta quarta serà Maria Àngels Planas (JxCat), que serà la màxima responsable de l'àrea de Territori i Sostenibilitat. Al contrari que en el mandat anterior, hi haurà paritat de gènere en les vicepresidències.



Ple el 23 de juliol

El ple del cartipàs se celebrarà el dimarts 23 de juliol, a les dotze del migdia, i serà llavors quan es donarà a conèixer com queden les delegacions tant dels organismes autònoms, patronats i altres ens dependents, així com altres delegacions de la pròpia corporació. JxCat i ERC no tindran cap problema per aprovar la nova organització de l'ens provincial, ja que el seu acord els permet sumar 20 dels 27 diputats. A més, no es descarta que puguin sumar algun alter suport, com ara el d'IdS.