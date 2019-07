La Fundació Maragall homenatja els gironins que conviuen amb l'Alzheimer

Prop d'un centenar de persones van participar ahir en l'acte d'homenatge que la Fundació Pasqual Maragall va organitzar ahir a la Casa de Cultura de Girona per homenatjar els 1.700 socis i donants i els 120 cuidadors que té a les comarques gironines. La trobada, titulada «Les veus de la Fundació Pasqual Maragall a Girona», va girar entorn als canvis que provoca el diagnòstic de l'Alzheimer en les famílies, i sobre la necessitat d'ajudar i demanar ajuda que tenen els familiars cuidadors de persones amb la malaltia.

«Més enllà de la recerca que ens permeti trobar una cura, i mentre no arriba una solució, és vital donar suport a les necessitats de les persones afectades i de les seves famílies», va destacar Cristina Maragall, portaveu de la Fundació, que va destacar l'impuls que s'ha donat a l'àrea social en els darrers anys.

L'acte, conduit per la periodista Roser Reyner, va comptar amb la participació de persones que fan possible els projectes socials i de recerca de la fundació, com els professionals sanitaris i els investigadors, i va donar protagonisme als familiars cuidadors de malalts d'Alzheimer.

Montse Canet, responsable de continuïtat d'atenció primària de l'IAS-ICS Girona, Marian Pérez, directora de màrqueting i comercial de Grup Mutuam, i Oriol Turró, psicòleg i tècnic del registre de Demències del Grup de Recerca Envelliment, Discapacitat i Salut de l'Idibgi, van conversar sobre les necessitats que sorgeixen arran del diagnòstic de l'Alzheimer i el paper de les institucions durant tota l'evolució de la malaltia, tant per a la persona afectada com la dels seus familiars cuidadors.



Grups per a cuidadors

Arran d'aquestes necessitats, la Fundació Pasqual Maragall fa quatre anys que organitza grups terapèutics per a familiars cuidadors de malalts d'Alzheimer a Girona. Consisteix en catorze sessions setmanals, d'hora i mitja de durada i totalment gratuïtes, en què es treballen aspectes cognitius i conductuals, tècniques de relaxació i autocontrol, el pensament positiu, es comparteixen experiències i s'aprèn a comprendre i a abordar la malaltia d'Alzheimer.

Actualment n'hi ha dos en marxa des del febrer -acaben aquest juliol- i a partir de l'octubre està previst que s'obri la convocatòria de dos grups més.

La terapeuta de l'Àrea Social de la Fundació i coordinadora dels grups terapèutics a la demarcació, Glòria Mas, va explicar ahir que «la majoria de cuidadors pateixen el que es coneix com a síndrome del cuidador, una sèrie de problemes físics i psicològics associats a la dedicació exclusiva al familiar malalt».

«Els grups terapèutics van sorgir arran de les necessitats d'aquests malalts ocults que són els cuidadors, i ens han demostrat ser molt útils per ajudar-los a trencar el seu aïllament social, a millorar la seva autoestima i a aprendre a conviure amb la malaltia de la forma més positiva possible», va exposar durant la trobada.

Dues cuidadores que han passat pels grups terapèutics, una d'elles sòcia de la Fundació, van acompanyar Glòria Mas a l'escenari per explicare el seu testimoni.

«Afrontar l'Alzheimer no és fàcil, però l'empatia, poder relativitzar sense deixar de ser realista i inclús el sentit de l'humor ajuden a tirar endavant, canviar allò que no funciona i anar reaccionat sobre la marxa als canvis que es presentin», va recordar Carmela Prat.

«Cal cuidar-se, saber els propis límits. Una mateixa a vegades no sap com fer-ho això. Cal demanar ajuda dins i fora de la família», va destacar Montse Pagès.