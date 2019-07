El Gironès té el percentatge més alt de regidores a Girona

El Gironès és la comarca gironina amb el percentatge més alt de regidores, un 46,7%, en els ajuntaments que es van constituir després de les eleccions municipals del maig. Amb un 45,9% i un 45,3% li segueixen la Cerdanya i el Pla de l'Estany, respectivament, tot i que aquesta última és l'única de Catalunya sense cap alcaldessa. Aquestes comarques, a més de la Selva (amb un 44,5%), superen la mitjana catalana del 44% de regidores. Per sota es troben la Garrotxa, l'Alt i el Baix Empordà i el Ripollès, que ostenta l'índex gironí més baix de regidories femenines (37,5%).

Les dades s'han donat a conèixer aquest dimecres en la reunió plenària de l'Observatori de la Igualtat de Gènere, que va presidir la màxima responsable de l'Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada. Una altra informació rellevant donada a la sessió és que només hi ha dues comarques catalanes amb més regidores que regidors, el Moianès i la Terra Alta (amb el 52%), mentre que el Pallars Jussà és la que té menys dones regidores (un 27%).

El percentatge d'alcaldesses catalanes, amb una mitjana del 23%, és gairebé la meitat que el de regidores. Tot i això, l'informe «La presència de les dones als plens municipals de Catalunya», presentat per l'observatori, posa de manifest que «en les darreres eleccions municipals s'ha registrat l'augment més gran de dones alcaldesses en els municipis catalans des de 1979». Llavors, afegeix el document, Catalunya, estava per sota de la mitjana espanyola en proporció de dones al capdavant dels consistoris, però «el resultat de les eleccions municipals del 26 de maig ha capgirat aquesta posició».



Cap dona a les alcaldies del Pla de l'Estany

Per comarques, l'anàlisi contrasta el fet que el Garraf té totes les alcaldies (6) ocupades per dones i que a l'altre extrem es troba el Pla de l'Estany, on cap dels seus onze ajuntaments té una dona alcaldessa.

D'altra banda, l'informe posa de manifest que les poblacions de menys de 20.000 habitants tenen menys representació de dones (un 22%) i que en els municipis de més de 100.000 habitants aquest percentatge puja fins al 45%. A Girona, el Ripollès té el percentatge d'alcaldesses més alt, el 36,8% (en 19 ajuntaments).