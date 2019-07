Juli Soler, un personatge de llegenda

El Juli va deixar de fumar el 5 de juliol de 2015». Amb aquesta frase sobre una fotografia de Juli Soler es va acabar la projecció d'imatges que va acompanyar l'acte celebrat ahir a la tarda a l'Auditori Josep Irla de Girona per homenatjar el cap de sala d'El Bulli de Roses, «un personatge de llegenda» en paraules de Josep Roca, que en va fer la presentació abans de cedir la paraula a cinc persones que el van conèixer molt bé: Ferran Centelles, que va ser sommelier d'El Bulli i per tant va treballar amb Juli Soler, i que actualment forma part de l'equip d'ElBullifoundation; Mounir Souma, responsable del celler Domaine Lucien Le Moine, de la localitat frances de Beaune, al cor de la Borgonya; Carlos Orta, del restaurant Villa Más de s'Agaró; Laurent Brelin, del Bistrot La Dilettante, també de Beaune; i Delfí Sanahuja, enòleg de les Caves Castell de Perelada.

La frase que obre aquesta informació té a veure amb un dels trets de la personalitat de Juli Soler que més es van destacar en l'acte d'ahir, el seu sentit de l'humor. Però no a ser l'únic, en absolut. Se'l va descriure com una persona transgressora, que va revolucionar la manera d'entendre l'atenció al client en un restaurant, se'n va destacar el carisma, la generositat, la capacitat de treball i la paciència, se'n va elogiar la curiositat, la calidesa, el vessant humà... «A vegades sortia de treballar i conduïa tota la nit per venir-nos a veure, per poder esmorzar amb nosaltres, per saludar la mainada...», rememorava Mounir Souma, amb qui va tenir una estreta relació. I Josep Roca, just abans de demanar un minut de silenci en la seva memòria, en va destacar «la capacitat de sorprendre, l'actitud vital de joia, d'alegria... Tanta gent hem tingut l'oportunitat d'aprendre'n, de rebre'n inspiració...».

Havia estat precisament Josep Roca, com a President Honorífic de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni-Universitat de Girona, l'organitzador de l'acte d'ahir, convocat amb el lema Homenatge a Juli Soler. Un cop de cor a la Borgonya. Un debat sobre la Borgonya i com pot l'Empordà inspirar-se, mentre recordem a Juli Soler i el seu «coup de coeur» per la Borgonya.

L'acte, al qual hi van assistir la vídua de Juli Soler, Marta Sala, i dos dels seus tres fills, Panxo i Rita (que treballen a la Bullifoundation) arribava, en paraules de Josep Roca «quatre dies i quatre anys» després de la mort de Juli Soler, nascut a Terrassa el 1949, fill d'un maître d'hotel que li va inculcar la passió pel servei en l'hostaleria. Però després de diverses feines en aquest sector, el va deixar per dedicar-se a la seva altra gran passió, la música (era fan dels Rolling Stones i, segons Ferran Centelles, sempre li agradava escoltar-la amb un volum molt alt): va participar en diverses discoteques i va tenir una botiga de discos, però finalment va optar per tornar al món de la gastronomia i el 1981 va arribar al Bulli de Roses, llavors propietat de Marketta i Hans Schilling, que li van proposar que dirigís l'establiment. Va acceptar, el 1984 hi va arribar Ferran Adrià i la resta ja és història.

Ferran Centelles va treballar amb Soler i amb Adrià, i recordava del primer, al marge del sentit de l'humor i de la seva capcitat per fer riure el personal fins i tot en moment de tensió, que «ell dormia al Bulli i era la persona a qui sempre s'anava a buscar si hi havia cap problema». A més, apuntava, «era l'únic que podia discutir amb en Ferran... A vegades els vèiem que començaven a pujar el to i ja comentàvem, la resta de l'equip, 'arrenca la lucha de titanes'».

El llegat de Juli Soler arriba, però, més enllà de les persones que el van conèixer personalment. Abans que parlessin els ponents van intervenir el delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila, la directora de la càtedra, Dolors Vidal, i l'actual alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Bell-lloch, cap de sala d'un restaurant que té a Sant Antoni amb la seva dona, que n'és la xef: «No el vaig arribar a conèixer, però a casa apliquem la seva filosofia, que passa per convertir l'equip de sala en un element clau de l'experiència gastronòmica, a través d'una millor comunicació amb el client; sense la feina de Juli Soler el nostre restaurant no seria com és», va assegurar Bell-lloch.

L'homenatge a Juli Soler també va servir per debatre sobre el món del vi en general, i sobre els vins de Borgonya i l'Empordà en general. Souma i Brelin van explicar què fa tant particulars els vins de la Borgonya i perquè enamoren persones com Soler i Orta, que també és un assidu de la zona, i Sanahuja va augurar un futur prometedor als vins de l'Empordà. Centelles va rememorar que el 2001 l'oferta de vi de l'Empordà a la carta del Bulli era molt reduïda: «Si ho comparaves amb els que hi havia a la del 2011, havia estat una revolució».