Limnos denuncia l'aparició de centenars de peixos morts al riu Terri

Limnos lamenta l'estat de degradació de la riera Canaleta i del riu Terri degut a la mala qualitat de les seves aigües i reclama un pla de millora dels rius per tal de reduir les aigües residuals que s'hi aboquen de manera directa o difusa, normalment de forma puntual, que en malmeten la seva qualitat i n'afecten la fauna aquàtica. La denúncia es realitza després de trobar el dimarts 9 de juliol al matí diversos peixos morts, principalment barbs de muntanya i bagres. L'entitat naturalista informa que tant el riu Terri com la riera Canaleta presentaven el mateix dimarts una aigua amb un estat molt tèrbol amb una forta olor d'aigües residuals al llarg del seu recorregut.

Els peixos morts han aparegut concretament al riu Terri, prop de l'església de Sant Andreu de Mata, municipi de Porqueres, especialment visibles sota el pont que el travessa entre el Camí Terri i el carrer de Rubió i Ors, tot i que els peixos morts ja es podien veure uns metres més amunt, a tocar del límit municipal de Banyoles. En aquest sentit, Limnos apunta que els peixos morts poden haver estat arrossegats d'aigües amunt. Es tracta d'espècies autòctones protegides, especialment el barb de muntanya, però també la bagra. El Terri és un dels pocs rius de Catalunya que manté poblacions relativament abundants d'aquestes dues espècies autòctones, el que li confereix un alt valor ecològic, malgrat no disposar de cap figura de protecció reconeguda. El barb i la bagra són més sensibles a la contaminació que altres espècies de peixos com les carpes i el barb de l'Ebre també presents al Terri, apunta Limnos a través d'un comunicat.

Possibles causes de la mort dels peixos

L'entitat banyolina informa que l'abocament ha estat comunicat als ajuntaments de Banyoles i Porqueres, al Consorci de l'Estany i als Agents Rurals que estan investigant els fets. La dificultat en aquest cas és determinar amb exactitud la causa de la mortalitat. Quan els rius porten un cabal molt baix i hi ha elevades temperatures, l'aigua porta menys oxigen, i qualsevol abocament puntual d'aigües residuals pot acabar provocant una mortalitat per l'enterboliment de l'aigua i l'ofegament dels peixos per manca d'oxigen. En baixar de nou aigua neta, la prova del delicte es dissol sense deixar proves.

Altres hipòtesis podrien ser abocaments industrials, però això sembla menys probable. Es dona el cas conegut que quan s'anuncien fortes pluges però després no plou, el cabal del Terri augmenta per l'aportació d'abocaments que pretenen aprofitar les pluges per diluir la contaminació. Això es dona especialment en aquelles cases que tenen fosses sèptiques i no estan connectades a clavegueram, però també en construccions que no tenen les instal·lacions en bon estat i per part de persones particulars o d'activitats industrials que no tenen consciència de l'impacte ambiental que això suposa.

També es dona el cas que paral·lel a la riera Canaleta i el riu Terri, hi circula el col·lector d'aigües residuals que recull tota l'aigua i la porta a la depuradora de Cornellà del Terri. El deteriorament d'aquesta xarxa, instal·lacions antigues no ben construïdes, males praxis i la barreja d'aigües pluvials i de clavegueram, també fan que hi hagi puntualment un traspàs d'aigües residuals del clavegueram cap al riu. Igualment hi ha encara zones de Banyoles pendent d'incorporar a la xarxa de clavegueram i moltes instal·lacions antigues que propietaris no declaren que també provoquen abocaments puntuals.

Reclam d'un pla de millora dels rius

Limnos és conscient de la complexitat d'abordar un problema d'aquesta magnitud, però reclama un pla de millora del riu Terri i de la Canaleta amb la implicació de les administracions competents, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments.

La revisió del traçat del riu Terri i la Canaleta han permès detectar olors fortes d'aigües residuals en tot el seu traçat des del barri de Canaleta de Banyoles, fins a Mata. La riera Canaleta quan s'ajunta amb el rec Major, forma el riu Terri, pel que estem parlant del mateix curs fluvial amb diferent nom. El Terri acaba desembocant al riu Ter i al mar, aportant la contaminació i els residus plàstics al mar Mediterrani. No només aigües residuals, sinó també molt plàstics i deixalles es troben al riu.

Des de Limnos es lamenta la manca de difusió d'aquest problema i de la incoherència ambiental i social que suposa que un cop utilitzada l'aigua de l'estany com a aigua potable per als ciutadans de Banyoles i Porqueres, siguem incapaços de tornar-la neta al riu un cop feta servir. A la vegada, l'entitat alerta del problema que pot suposar el canvi climàtic, que pot afectar el cabal dels recs de Banyoles i del riu Terri i provocar problemes de salubritat i perjudicis ambientals, especialment amb la mortalitat de la fauna aquàtica.

Investigació per part de l'administració

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Porqueres, Jordi Buch, informa que el consistori es va assabantar el problema del riu a partir d'un avís d'un veí que havia detectat peixos morts. "El que vam fer de seguida és avisar Agents Rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè vinguessin a prendre mesures i determinar el focus de la mortalitat. Es va fer una revisió de tota la riera i la veritat és que no és fàcil i no hem sigut capaços de veure on realment hi havia el problema". Per tant, en aquest sentit Buch subratlla que les investigacions encara segueixen en curs.

"La nostra intenció és seguir de molt a prop el que està passant a la riera perquè, a part, hem tingut problemes amb la riera de Codines que és un afluent del Terri, i sembla que el problema podria venir de la part de Banyoles. A Mata van coincidir dues circumstàncies: poca aigua en un tram concret del Terri i la concentració d'aigües residuals en aquest mateix punt que possiblement va provocar la mort dels peixos. Creiem que els peixos morts apareixen en aquesta zona perquè és una part molt planera del riu i tots es van acumular a aquí on l'aigua queda frenada".

Buch apunta que es van agafar mostres d'aigua i algun peix mort per analitzar però ni Agents Rurals ni l'ACA han detectat el problema a hores d'ara. El mateix anota que "en alguns punts tenim dificultats perquè algunes cases encara tenen fosses sèptiques connectades a la riera i el que hem de fer és parlar amb tota l'administració per intentar-ho solucionar", afegint que "alguns veïns ens informen que això passa quan venen pluges fortes. Estem seguint tots els tràmits possibles per intentar solucionar el problema".

El regidor de Medi Ambient subratlla que també han informat als tècnics del Consorci de l'Estany que vetllen per l'espai natural i que també estan coordinant aquest tema. Per tant, "des de l'administració estem destinant tots els esforços possibles".