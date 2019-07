Els metges gironins insten a reduir els plàstics d'un sol ús als CAPs i hospitals

El Col·legi de Metges de Girona insta els hospitals i centres de salut de les comarques gironines a erradicar, progressivament, els plàstics d'un sol ús en les seves instal·lacions. La institució ha llançat una campanya de sensibilització amb el lema «Menys plàstic, més salut» i reclama als centres sanitaris que prenguin mesures concretes pel medi ambient, com ara l'eliminació de les ampolles de plàstic i la instal·lació de sortidors d'aigua i aixetes, en el seu lloc.

El doctor Josep Vilaplana, president del Col·legi de Metges de Girona, insisteix en la nocivitat que els plàstics i els seus components tenen per a la salut i en la importància que els centres sanitaris siguin un espai cada vegada més saludable i responsable i es converteixin en un exemple per a la ciutadania.

«Com a entitat que vetlla per la salut i que aposta per la millora constant dels professionals i les institucions mèdiques de Girona, no podem mirar cap a una altra banda. Hem de prendre mesures concretes per reduir al màxim els plàstics d'un sol ús», destaca Josep Vilaplana, que afegeix que ciutadania i institucions han de remar en la mateixa direcció pel medi ambient.

La campanya de sensibilització per conscienciar els professionals i la ciutadania de la importància de minimitzar la utilització dels plàstics es difondrà als mateixos hospitals i centres de salut, i també a través de les xarxes socials del Col·legi de Metges. Busca donar dades concretes de l'impacte que els plàstics tenen sobre la salut i també sobre el medi ambient per fer èmfasi en les conseqüències reals que aquests provoquen sobre nosaltres i sobre el nostre entorn.



Cinc grams a la setmana

Segons un estudi publicat recentment per l'entitat World Wildlife Fund, les persones ingerim al voltant de 5 grams de plàstic a la setmana a través dels productes que utilitzem en la nostra vida quotidiana i també dels aliments que consumim. Els microplàstics, que consisteixen en petites peces de plàstics de menys de 5 mil·límetres, s'acumulen en el nostre entorn.

Aquest mateix informe també revela que les persones que consumeixen aigua embotellada poden arribar a ingerir 90.000 partícules més que les que beuen aigua de l'aixeta.

Davant això, el Col·legi de Metges proposa que s'aposti per instal·lar sortidors d'aigua i que s'opti per ampolles reutilitzables d'altres materials.