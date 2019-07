Nieto diu que la radicalització de l'imam de Ripoll l'havien de detectar els Mossos

L'exsecretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto va assegurar ahir que els encarregats de detectar la radicalització de l'imam de Ripoll eren els Mossos d'Esquadra, perquè és el cos policial de Catalunya. No obstant això, no va culpar la policia catalana dels atemptats d'agost del 2017, però també va exculpar els cossos de seguretat espanyols, assegurant que desconeix si l'imam era confident del CNI o agents de la Policia Nacional havien demanat deixar d'intervenir el seu telèfon durant una investigació per gihadisme o l'havien visitat a presó o a l'oratori de Ripoll.

Nieto ho va dir durant la seva intervenció per videoconferència a la comissió d'investigació al Parlament dels atemptats del 17 d'agost del 2017. Segons ell, l'operatiu policial després dels atemptats va ser «raonablement positiu», però podria haver millorat amb una major cooperació entre cossos.